UHAPŠEN PREVARANT: Ucenjivao Vujadina Savića snimcima, evo koliko je novca tražio

POLICIJA je uhapsila prevaranta i iznuđivača A.K. (21) pod sumnjom da je ucenjivao poznatog fudbalera Vujadina Savića slikama i snimcima.

Foto arhiva VN

Nezvanično, njemu je određen pritvor do 30 dana.

Slučaj je prijavljen policiji koja je u najkraćem mogućem roku došla do osumnjičenog.

Nezvanično, A.K. je od Savića tražio oko 50.000 evra!

Zvezda se razišla sa Vujadinom Savićem, više nije deo stručnog štaba

Kao grom iz vedra neba u nedelju se pojavila informacija da se nekadašnji igrač Zvezde, Vujadin Savić razišao sa stručnim štabom crveno-belih.

Ova informacija na stadionu "Rajko Mitić" i dalje nije ozvaničena, a razlozi za razilazak dve strane nisu fudbalske prirode.

Dodaje se da Vujadin Savić nije bio prisutan na nekoliko poslednjih treninga prvog tima Crvene zvezde, gde je imao funkciju jednog od asistenata Vladana Milojevića, sa kojim je sarađivao već duži vremenski period i pomagao u pripremi za mečeve Superlige i Lige šampiona, odnosno Lige Evrope.

On je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.

On je sin legendarnog fudbalera Crvene zvezde, Duleta Savića.

(Telegraf)