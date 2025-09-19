GRAD OŠTEĆEN ZA SKORO 1,9 MILIONA DINARA: U Novom sadu uhapšen odgovorno lice UG "Trg mladih Novi Sad" osumnjičen za zloupotrebu

VIŠE javno tužilaštvo u Novom sadu je saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje krupcije ovog tužilaštva i Uprave krimininalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsilo M.J. zbog osnovane sumnje da je počinio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

FOTO.Lj.P.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako je saopštilo novosadsko Više javno tužilaštvo, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Trg mladih Novi Sad“, u kojem je osumnjičeni M.J. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju četiri projekata, u ukupnom iznosu od 1.850.000,00 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već je sav novac potrošen na štampu brošura, flajera i slično, pri čemu je osumnjičeni davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, radionice, multimedijalne izložbe i drugo). Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 1.850.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.J. je određeno zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.