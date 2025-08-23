MLADIĆ IZBODEN NA ZVEZDARI: Napadnut nožem s leđa

M. S. (25) izboden je nožem sinoć oko ponoći na Zvezdari.

On je dva puta uboden u leđa.

Mladić nije želeo da sarađuje sa policijom, i rekao je da mu je s leđa prišlo šest nepoznatih osoba i da zato nije mogao da ih vidi.

(Telegraf.rs)

