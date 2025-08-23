Hapšenja i istraga

MLADIĆ IZBODEN NA ZVEZDARI: Napadnut nožem s leđa

V.N.

23. 08. 2025. u 09:29

M. S. (25) izboden je nožem sinoć oko ponoći na Zvezdari.

МЛАДИЋ ИЗБОДЕН НА ЗВЕЗДАРИ: Нападнут ножем с леђа

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On je dva puta uboden u leđa.

Mladić nije želeo da sarađuje sa policijom, i rekao je da mu je s leđa prišlo šest nepoznatih osoba i da zato nije mogao da ih vidi.

(Telegraf.rs)

Uskoro opširnije

