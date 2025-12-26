Fudbal

EVROPA PODRHTAVA! Vraća se Aleksandar Mitrović i to u redove velikana?

Новости онлајн

26. 12. 2025. u 17:04

Kapiten reprezentacija Srbije Aleksandar Mitrović mogao bi ove zime da se vrati u Evropu, bar tako tvrde turski mediji.

FOTO: Profimedia

Direktor Fenerbahčea Ertan Torungulari uslikan je na aerodromu na putu za Dohu gde navodno ide kako bi završio posao oko dovođenja srpskog centarfora u Istanbul.

Tokom prethodnih godina često se Mitrović dovodio u vezu sa turskim klubovima, ali nikada nije došlo do realizacije. 

