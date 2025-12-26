EVROPA PODRHTAVA! Vraća se Aleksandar Mitrović i to u redove velikana?

Kapiten reprezentacija Srbije Aleksandar Mitrović mogao bi ove zime da se vrati u Evropu, bar tako tvrde turski mediji.

FOTO: Profimedia

Direktor Fenerbahčea Ertan Torungulari uslikan je na aerodromu na putu za Dohu gde navodno ide kako bi završio posao oko dovođenja srpskog centarfora u Istanbul.

"Fenerbahçe’de transfer trafiği hızlanıyor. Ertan Torunoğulları, transfer çalışmaları kapsamında yurt dışı seferine çıkıyor."



🎙️ @sercanhamzaolu pic.twitter.com/DTXabBvjSK — 12 Numara 🇹🇷 (@12numaraorg) December 25, 2025

Tokom prethodnih godina često se Mitrović dovodio u vezu sa turskim klubovima, ali nikada nije došlo do realizacije.

