EVROPA PODRHTAVA! Vraća se Aleksandar Mitrović i to u redove velikana?
Kapiten reprezentacija Srbije Aleksandar Mitrović mogao bi ove zime da se vrati u Evropu, bar tako tvrde turski mediji.
Direktor Fenerbahčea Ertan Torungulari uslikan je na aerodromu na putu za Dohu gde navodno ide kako bi završio posao oko dovođenja srpskog centarfora u Istanbul.
Tokom prethodnih godina često se Mitrović dovodio u vezu sa turskim klubovima, ali nikada nije došlo do realizacije.
