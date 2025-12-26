HOROR U PARIZU: Tri žene izbodene nožem u metrou, uhapšen osumnjičeni

TRI žene su povređene, nakon što je ih je napao muškarac naoružan nožem na liniji 3 pariskog metroa.

Foto: Profimedia

Prema nekoliko policijskih izvora, muškarac je izvukao nož i izbo tri žene na različitim stanicama na ovoj liniji, koja saobraća između Banjolea (Sen-Sen-Deni) i Levaloa-Perea (O-de-Sen), prenosi Parizjen.

Napadi su se dogodili između 16.15 i 16.45, saopštila je policija.

Žrtvama su brzo pružili pomoć pariski vatrogasci.

Izvor iz policije je naveo da su tri žene zadobile lakše povrede, od kojih dve na leđima i butinama.

Osumnjičeni je potom pobegao metro linijom 8, pre nego što je uhapšen u svom domu u Sarselu (Val d'Oaz).

Muškarac je navodno malijskog porekla i rođen je 2000. godine, prema policijskom izvoru.

Mogućnost terorizma je isključena, a policija pretpostavlja da je u pitanju delo mentalno nestabilne osobe.

(Tanjug)

