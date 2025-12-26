Svet

HOROR U PARIZU: Tri žene izbodene nožem u metrou, uhapšen osumnjičeni

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 12. 2025. u 19:48

TRI žene su povređene, nakon što je ih je napao muškarac naoružan nožem na liniji 3 pariskog metroa.

ХОРОР У ПАРИЗУ: Три жене избодене ножем у метроу, ухапшен осумњичени

Foto: Profimedia

Prema nekoliko policijskih izvora, muškarac je izvukao nož i izbo tri žene na različitim stanicama na ovoj liniji, koja saobraća između Banjolea (Sen-Sen-Deni) i Levaloa-Perea (O-de-Sen), prenosi Parizjen.

Napadi su se dogodili između 16.15 i 16.45, saopštila je policija.

Žrtvama su brzo pružili pomoć pariski vatrogasci.

Izvor iz policije je naveo da su tri žene zadobile lakše povrede, od kojih dve na leđima i butinama.

Osumnjičeni je potom pobegao metro linijom 8, pre nego što je uhapšen u svom domu u Sarselu (Val d'Oaz).

Muškarac je navodno malijskog porekla i rođen je 2000. godine, prema policijskom izvoru.

Mogućnost terorizma je isključena, a policija pretpostavlja da je u pitanju delo mentalno nestabilne osobe.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu

VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: "Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu"