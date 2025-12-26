Hapšenja i istraga

MEŠTANKI PETROVARADINA IZ TORBE UKRALI NOVČANIK SA NOVCEM I DOKUMENTIMA: Krivična prijava P.R. (54) mi 16-godišnjakinji osumnjičenima za krađu

NOVOSADSKA policija uhapsila je P. R. (54) i šesnaestogodišnjakinju iz ovog grada, neposredno nakon što su, kako se sumnja, učinili krivično delo teška krađa.

Sumnja se da su njih dvoje, u Petrovaradinu, ukrali sedamdesetčetvorogodišnjoj meštanki iz torbe novčanik sa novcem i dokumentima. Policija ih je odmah zatim pronašla, kao i novčanik koji je vraćen vlasnici.

Po nalogu nadležnog tužioca, protiv oboje će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

