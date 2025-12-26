"PUTUJUĆI CIRKUS" Šešelj objasnio kako izgledaju protesti i šta Zapad želi
ZAPAD u liderima protesta u Srbiji vidi svoje poslušnike koji bi Srbiju svrstali u antiruski front, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Uvek se ista ekipa skuplja na protestima i idu od grada do grada kao putujući cirkus. Fabrikuju teme, pa u Novom Pazaru muslimanka grli dečka sa šajkačom, pa je to "pomirenje", kao da smo bili u ratu dok se protesti nisu pojavili. To je poruka za inostranstvo - rekao je Šešelj za Informer TV.
