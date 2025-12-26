AU, ŠTA URADI NIKOLA JOKIĆ!? Brutalni Srbin nestvarnom partijom ugasio Minesotu (VIDEO)

KAKVA drama, kakav dupli preokret!

Denver Nagetsi su na krilima nestvarnog Nikole Jokića posle produžetaka savladali Minesotu - 142:138. Srpski reprezentativac je i za Božić pokazao da je najbolji igrač na planeti. Momak iz Sombora je upisao 56 poena, 15 asistencija i 16 skokova za novi tripl-dabl.

Da će ovo biti još jedna noć Nikole Jokića nagovestio je još u prvoj četvrtini. Džoker je posle 12 minuta igre već imao 16 poena i pet asistencija, te je pokazao da je glavna napadačka opcija i u ovom meču.

U nastavku je Srbin odlično razigravao saigrače, pre svih Džamala Marija koji je imao 31 poen na kraju. Denver je vodio tokom velikog dela utakmice, međutim, Minesota se na krilima Entonija Edvardsa u samoj završnici utakmice vratila u život.

Nagetsi su imali šest poena prednosti na manje od minuta do kraja "regularnog dela", ali je posle izgubljene lopte Minesota smanjila na samo poen razlike na četiri sekunde do kraja.

Nagetsi su ipak ubacili loptu u igru, ona je došla do Jokića, a on je sa penala bio vrlo siguran. Ipak, Edvards je pogodio za tri iz vrlo teške pozicije na sekund do kraja i izjendačio je rezultat. Jokić je probao preko čitavog terena, ali je pogodio tablu i moralo se ići u dodatnih pet minuta.

ANTHONY EDWARDS HITS THE GAME-TYING SHOT WITH 1 SECOND LEFT!



WE'RE GOING TO OVERTIME IN DENVER 🚨 pic.twitter.com/El6OJyl09Z — NBA (@NBA) December 26, 2025

U produžetku bilo je vrlo neizvesno, a presudila je trojka Džamala Marija na 35 sekundi do kraja. Jokić je igrao fenomenalno i u nastavku, a u produžetku je bilo i varnica između njega i Entonija Edvardsa posle jednog zakucavanja Amerikanca.

Na kraju, Denver dolazi do pobede -142:138. Nikola Jokić je susret završio sa nestvarnih 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija. Pored Jokića, u timu Nagetsa istakli su se i Marej sa 35 poena i deset asistencija, kao i Hardavej koji je ubacio 19 poena.

Kod Minesote bolji od ostalih bio je Entoni Edvards sa 44 poena, šest skokova i tri asistencije, a odličan meč odigrao je i Džulijus Rendl (32 poena, sedam skokova i šest asistencija).

Nagetsi su trenutno treći na Zapadu sa skorom 22-8, dok je Minesota peta u istoj konferenciji uz 20 pobeda i 11 poraza.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

