"KARAKTER, ENERGIJU I ODBRANU POSEBNO MORAMO DA UNAPREDIMO!" Đoan Penjeroja nakon ubedljivog poraza u Evroligi na debiju u Partizanu

Košarkaši Partizana ubedljivo su poraženi od Makabija u Beogradu u okviru 18. kola Evrolige sa 112:87 . Nakon meča trener domaćih Đoan Penjeroja sumirao je utiske.

FOTO: Ata images

Neće baš po lepom pamtiti debi na klupi crno-belih Đoan Penjeroja.

"Igrali smo dobru košarku samo u prvih 10 minuta. Imali smo samo tri treninga zajedno, Bongu i Tajrika samo na poslednjem treningu. Moramo da unapredimo neke stvari, posebno karatker, energiju i odbranu. Moramo da ove neke lake stvari radimo polako. Čestitam Makabiju igrali su dobro".

