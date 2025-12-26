BABIŠ ZVAO TRAMPA: Razgovor pripreman nekoliko dana

ČEŠKI premijer Andrej Babiš danas je telefonom razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o ratu, migracijama i evropskim pitanjima.

Foto: Profimedia

Babiš je rekao da je razgovor pripreman već nekoliko dana, ali da do poslednjeg trenutka nije verovao da će biti održan.

"Za nas, za Češku, dobra je vest da sam razgovarao sa američkim predsednikom na drugi dan Božića", naveo je on u video-poruci na platformi Iks, prenosi Radio Prag.

Babiš je dodao da je sa Trampom razgovarao i o Višegradskoj grupi (V4 - Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska), kao i o sastanku u Beloj kući u martu 2019. godine, zajedno sa suprugama Monikom i Melanijom.

Pre nedelju dana, Tramp je čestitao Babišu nedavno imenovanje za premijera na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U čestitki Babišu, predsednik SAD je izrazio uverenje da će zajedno postići uspeh, posebno u oblasti odbrane, energetike i migracija, slično kao i tokom prethodnih mandata na sadašnjim pozicijama.

Babiš je bio premijer Češke Republike od 2017. do 2021. godine.

(Tanjug)