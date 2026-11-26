PENZIONERI u Srbiji od 1. decembra 2026. godine dobiće povećanje penzija od 7,5 odsto. Oni koji trenutno primaju 56.000 dinara mesečno ubuduće će dobijati 60.200 dinara, odnosno 4.200 dinara više. Prva uvećana penzija biće isplaćena u januaru 2027. godine.

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Povećanje penzija od 7,5 odsto primenjivaće se na primanja za decembar, što znači da će penzioneri prve veće iznose na svojim računima videti tokom januara naredne godine.

Za korisnike čija trenutna penzija iznosi 56.000 dinara, novo usklađivanje donosi povećanje od 4.200 dinara mesečno.

To znači da će njihova penzija prvi put premašiti 60.000 dinara i iznositi ukupno 60.200 dinara.

Koliko novca penzioneri dobijaju više?

Računica je jednostavna: postojeći iznos penzije uvećava se za 7,5 odsto.

U slučaju penzije od 56.000 dinara, povećanje iznosi 4.200 dinara, pa će novi mesečni iznos biti 60.200 dinara.

Na godišnjem nivou, ukoliko se računa 12 meseci sa uvećanim primanjima, to predstavlja dodatnih 50.400 dinara.

Iznos povećanja u dinarima zavisi od visine dosadašnje penzije, dok je procenat usklađivanja isti.

Kada stiže prva uvećana penzija?

Usklađivanje penzija počinje da se primenjuje 1. decembra 2026. godine, ali to ne znači da će uvećani iznos biti isplaćen tokom decembra.

Penzije se isplaćuju za prethodni mesec, pa će prva isplata sa povećanjem od 7,5 odsto uslediti u januaru 2027. godine.

Tačan datum uplate zavisiće od kategorije penzionera i rasporeda isplate Fonda PIO.

Kako samostalno izračunati novu penziju?

Penzioneri mogu jednostavno da provere koliko će iznositi njihova primanja nakon povećanja.

Dovoljno je da sadašnju penziju pomnože sa 1,075.

Na primer:

56.000 × 1,075 = 60.200 dinara

Na isti način može se izračunati povećanje za bilo koji drugi iznos penzije.

Osim samih penzija, usklađivanje od 7,5 odsto obuhvata i određena druga prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, među kojima su vrednost opšteg boda, najniži iznosi penzija i pojedine novčane naknade.

(Blic)