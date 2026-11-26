DO 6000 evra više po automobilu. To je dodatni trošak koji Renault pripisuje planini propisa koji dolaze iz Brisela, a koji, prema rečima njegovog izvršnog direktora, već menja ono što kupac kupuje.

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François Provost je to otvoreno rekao u intervjuu za nemački list Süddeutsche Zeitung: od 2020. nove evropske regulative su povećale trošak proizvodnje automobila za oko 3000 evra (bezbednosna oprema i redukovanje emisija štetnih gasova).

A broj bi mogao da se udvostruči pre kraja decenije.

Prevedeno u vaš novčanik: ako se ta eskalacija ostvari, do 2030. novi automobil mogao bi da košta i do 6000 evra više samo zbog akumuliranog regulatornog opterećenja.

Ne za dodatnu opremu. Ne zbog bolje tehnologije. Za sertifikate, zahteve i papirologiju, piše Autoblog/Revijahak.

Dakle, svaka nova obaveza povećava troškove razvoja i proizvodnje, a ti troškovi uvek završe na račun kupca.

(BizPortal)