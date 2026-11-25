CENA ZLATA NASTAVILA STRMOGLAVI PAD: Investitori povlače novac, dva faktora pritiskaju cenu
SPOT cena zlata oslabila je za 0,66 odsto, na 3.533 dolara po unci u sredu, nastavljajući pad nakon gubitaka zabeleženih prethodnog dana, dok je srebro pojeftinilo za 1,26 odsto, na 40,38 dolara.
Cene zlata dodatno su oslabile u sredu, produžavajući gubitke iz prethodne sesije, jer su obnovljene zabrinutosti zbog američkih carina i očekivanja u vezi sa kamatnim stopama izvršili pritisak na tržište plemenitih metala.
Spot cena zlata pala je za 0,66 odsto, na 3.533 dolara po unci, do 5.42 GMT, nakon što je u utorak izgubila gotovo dva odsto i time poništila dobitke ostvarene tokom oporavka u ponedeljak. Fjučersi zlata u SAD za isporuku u decembru takođe su zabeležili pad od 0,14 odsto, na 3.522 dolara po unci.
Plemeniti metali ostali su pod pritiskom nakon rasprodaje na berzama u utorak, kada su izveštaji o planiranom povećanju američkih carina na uvoz iz Kine, Evropske unije i više od deset drugih ekonomija opteretili tehnološke akcije. Deo investitora počeo je da prodaje zlato kako bi obezbedio sredstva za pokrivanje zahteva za dodatnim depozitima kod trgovanja na finansijskim tržištima.
Investitori na oprezu, tržište čeka novi signal američkih Federalnih rezervi
Pošto zlato ne donosi kamatu, očekivanja da bi uporan rast cena mogao da navede američke Federalne rezerve da nastave sa povećanjem troškova zaduživanja uglavnom smanjuju privlačnost ovog plemenitog metala kao investicije.
Pažnja tržišta sada je usmerena na izveštaj o indeksu cena lične potrošnje (PCE) u SAD, koji predstavlja omiljeni pokazatelj inflacije američkih Federalnih rezervi. Podaci bi trebalo da budu objavljeni u 13.30 GMT i mogli bi da pruže važne signale pred naredni sastanak centralne banke, zakazan za 8. i 9. decembar, piše Anadolu.
Kada je reč o ostalim plemenitim metalima, spot cena srebra pala je za 1,26 odsto, na 40,38 dolara po unci, do 5.46 GMT, nakon što je u utorak zabeležila pad veći od pet odsto.
(BizPortal)
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