PROSEČNA PLATA U SRBIJI ZA SEPTEMBAR: Evo koliko prima polovina zaposlenih
PROSEČNA bruto zarada obračunata za septembar iznosila je 164.746 dinara, a bez poreza i doprinosa (neto) 119.335 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.
Rast bruto zarada u periodu januar-septembar 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,0 odsto nominalno odnosno 8,0 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,2 odsto nominalno, odnosno za 8,2 odsto realno, preneo je Tanjug.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za septembar 2026. godine, nominalno je veća 9,1 odsto, a realno za 4,8 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,3 odsto, odnosno za 5,0 odsto realno.
Medijalna neto zarada za septembar 2026. godine iznosila je 94.829 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
(BizPortal)
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