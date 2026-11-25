Biće vrelo u nedelju u Pazaru

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Trener Novog Pazara Nenad Lalatović održao je veoma emotivan i sadržajan govor u najavi nedeljnog derbija protiv Crvene zvezde. Iako nikada nije skrivao ljubav prema crveno-belima, harizmatični stručnjak poručio je da na terenu emocije ne postoje i da veruje da njegov tim ponovo može do podviga.

Na pitanje da li može da pobedi „svoju“ Crvenu zvezdu, Lalatović je odmah podsetio na prethodni duel ova dva tima:

– Pa mogao sam, poslednja utakmica sa mojim Pazarom, pobedio sam Crvenu zvezdu. Pobedili smo na Marakani 1:2, pokazao sam da mogu. E sada, emocije u poslu ne postoje. Ja sam trener Pazara i u ovom trenutku mi je to jedino važno. Naravno, Zvezda je, što se kaže, moja igračka majka i ja nikad ne bežim od toga da volim Zvezdu. Bio bih loš čovek kad bih rekao takvo nešto da bih se dodvoravao nekome, i jednostavno ne bih imao cenu kod ljudi kad bih lagao. Da, ja volim Crvenu zvezdu, ali u ovom trenutku mi je najbitniji Pazar i daću sve od sebe kao trener, koliko je do mene, da probamo da opet pobedimo Zvezdu. Mislim da je svako pobediv ako igrači budu ispoštovali ono što tražimo od njih, uz pomoć naše publike - poručio je Lalatović za "indeksonlajn".

Lalatović je objasnio zašto Novi Pazar smatra potpuno drugačijim od svih ostalih gradova u kojima je radio, ali je uputio i važan apel pred utakmicu:

– Novi Pazar je specifičan grad i zato ga toliko volim, zato što su ovde sve lokalpatriote. Prvo je Pazar, pa onda Zvezda i Partizan, a u drugim gradovima gde god sam radio, prvo su Zvezda i Partizan, pa tek onda taj klub. Očekujem jednu lepu atmosferu i ovom prilikom bih zamolio i naše navijače, navijače Zvezde i Pazara, samo da ne bude nikakvih problema. Mi ništa ne dobijamo od toga ako bude nekih problema i budemo kažnjeni posle pet-šest utakmica da igramo bez naših navijača, jer su naši navijači, uz Zvezdine navijače, najbolji u Srbiji.

Iako crveno-beli u nedelju stižu kao apsolutni favoriti, Lalatović je otkrio šta Novi Pazar mora da uradi kako bi iznenadio i uzeo bodove:

– Ono što je uradio u Beogradu: da bude hrabar, da igrači ispoštuju ono što ja kao šef stručnog štaba tražim od njih i jednostavno da se ne uplaše. Nema razloga da se uplaše. Svako je pobediv, i Zvezda je pobediva, iako Zvezda ima fenomenalan tim. Ne možemo da se poredimo po budžetu sa Zvezdom: Zvezda ima tim i budžet 100 miliona, a mi dva. To vam sve govori o snazi dva kluba. Ali, kad se izađe na teren, igra se srcem i ljubavlju prema klubu. Siguran sam da moji igrači imaju veliku ljubav prema Novom Pazaru i prema našim navijačima, da je to obostrana ljubav i da ćemo zajedničkim snagama doći do povoljnog rezultata.

Na informaciju da su navijači Pazara navodno spremili i posebnu koreografiju za meč, strateg domaćih je iskreno priznao:

– Ne znam sad šta su spremili, to nisam još čuo, ali ja ih pozivam i molim da dođu u što većem broju, jer jednostavno i ja lepše vodim utakmicu kad su oni tu, igrači lakše igraju i jednostavno – da zajedničkim snagama srušimo Crvenu zvezdu.

Govoreći o tome kako sebe doživljava nakon što ga u medijima često opisuju kao izuzetno šarmantnog čoveka punog posebne energije i harizme, Lalatović je bez zadrške objasnio svoju filozofiju:

– Pa dobro, ja sam tako rođen. Čovek se tako rodi. Lider se rađa, vođa se rađa – čovek koji dobije takvu energiju, ti se tako rodiš s tom energijom. Smatram da je u poslu kojim se ja bavim jako bitna ta energija, da je prenesete na igrače, a to je ona pozitivna energija, da igrač vidi da se vi ne plašite nikoga i onda da autoritet stičete znanjem, tom energijom koju prebacujete na igrače. Kad igrači vide mene kako vodim utakmicu, ja kažem: „Ljudi, kad ja mogu, tako možete i vi.“ Jednostavno se ja nikog ne bojim, nemaju se ni oni nikog bojati. To je fudbal. Odigrao sam milion utakmica, milion utakmica kao trener, i kažem: niko nikog nije ubio. Prema tome, izađite i pobedite.

Za sam kraj, trener Novog Pazara još jednom je pozvao publiku na podršku i poslao poruku koja je odjeknula:

– Ovom prilikom molim navijače da dođu u što većem broju, da budu, šta god da bude, uz nas, kao što su bili u Beogradu, i da probamo... Izgubiti od Crvene zvezde u Srbiji je normalno, pobediti Crvenu zvezdu u Srbiji nije normalno. Pa daj da opet uradimo tu nenormalnu stvar i da pobedimo Crvenu zvezdu!