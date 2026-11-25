EVROPSKI berzanski indeksi danas su uglavnom u porastu, nafta Brent se prodaje za manje od 90 dolara po barelu, dok je u fokusu objavljivanje američkog izveštaja o inflaciji prema PCE indeksu, koji predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja za odluke Federalnih rezervi o kamatnim stopama.

Foto: Roman Stavila / Alamy / Profimedia

Cena nafte Brent je u 9.30 časova pala za 1,76 odsto na 89,795 dolara, a lake nafte WTI za 2,01 odsto na 80,442 dolara.

Nemački indeks DAX je porastao za 0,28 odsto, francuski CAC 40 za 0,48 odsto, britanski FTSE 100 za 0,61 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,15 odsto, dok je moskovski MOEX pao za 0,21 odsto.

Rojters i Blumberg ukazuju na to da je današnji oporavak evropskih berzi prilično selektivan, pošto se pojedini sektori oporavljaju, ali investitori i dalje izbegavaju veći rizik zbog neizvesnosti oko američkih carina i ulaganja u veštačku inteligenciju.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 91,195 evra za megavat-sat, odnosno oko 957 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,09324 dolara. Cena zlata je pala na 3.523,55 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,6028 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak porastao za 0,85 odsto na 50.018,70 poen, S&P 500 PAO za 0,5 odsto na 7.201,09 poena, a kompozitni Nasdak za 1,48 odsto na 23.733,54 poena.

(BizPortal)