ISPLATA novembarskih penzija u Srbiji počinje 2. decembra, a prvi će novac dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. Poljoprivredne i vojne penzije preko tekućih računa biće isplaćene 5. decembra, dok zaposlene penzionere novembarska primanja očekuju 10. decembra, prema kalendaru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

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Datumi isplate razlikuju se u zavisnosti od kategorije penzionera, ali i načina na koji primaju novac. Zbog toga je važno proveriti raspored kako bi najstariji građani znali kada mogu da očekuju uplatu na račun, odnosno isplatu na kućnoj adresi ili u pošti.

Samostalne delatnosti prve dobijaju novembarske penzije

Penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti prvi su na decembarskom rasporedu. Njima će novembarska penzija biti isplaćena 2. decembra.

Ovaj datum važi za sve načine isplate. To znači da će novac istog dana biti dostupan i onima koji penziju primaju preko tekućeg računa i onima kojima se dostavlja na kućnu adresu ili je podižu na šalterima pošta.

Poljoprivredni i vojni penzioneri novac dobijaju u dva termina

Za poljoprivredne i vojne penzionere predviđena su dva datuma isplate, u zavisnosti od načina primanja novca.

Oni koji penziju dobijaju preko tekućeg računa novembarska primanja mogu da očekuju 5. decembra.

Za penzionere kojima se novac dostavlja na kućnu adresu ili ga podižu na šalterima pošta isplata počinje 7. decembra.

Zaposlenim penzionerima novac stiže 10. decembra

Najduže će čekati penzioneri iz kategorije zaposlenih, kojima je isplata novembarskih penzija zakazana za 10. decembar.

Za ovu kategoriju nema razlike u datumima prema načinu isplate. Novac će 10. decembra biti isplaćen svim korisnicima, bez obzira na to da li penziju primaju preko tekućeg računa, na kućnu adresu ili na šalterima pošta.

Kompletan raspored isplate novembarskih penzija

Prema rasporedu Fonda PIO, datumi isplate su sledeći:

2. decembar – penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, svi načini isplate.

5. decembar – poljoprivredni i vojni penzioneri koji primaju novac preko tekućih računa.

7. decembar – poljoprivredni i vojni penzioneri koji primaju penziju na kućnu adresu ili na šalterima pošta.

10. decembar – penzioneri iz kategorije zaposlenih, svi načini isplate.

Penzionerima se savetuje da obrate pažnju na kategoriju kojoj pripadaju i način na koji primaju novac, jer od toga zavisi datum kada će im novembarska penzija biti dostupna.

(BizPortal)