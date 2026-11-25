Čuveni golman je na stubu srama

Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Manuel Nojer ponovo je dospeo u centar pažnje nemačke javnosti, ali ovoga puta ne zbog svojih odbrana na golu Bajerna. Legendarni golman vratio se iz Brazila u Minhen u društvu 23-godišnje devojke, za koju se navodi da je njegova fizioterapeutkinja, a novi detalji o njihovom odnosu dodatno su podigli prašinu.

Kako prenosi nemački „Bild“, Nojer (40) i misteriozna brineta poznaju se već mesecima, a njihova bliskost navodno prevazilazi profesionalni odnos. Ipak, identitet devojke, kao i priroda njihovog odnosa, nisu zvanično potvrđeni.

Njihovo zajedničko pojavljivanje u Brazilu izazvalo je veliku pažnju nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci na kojima se vidi muškarac koji liči na golmana Bajerna u društvu mlade žene. Najpre su viđeni u jednom restoranu brze hrane, a potom i na skuteru, dok su nemački mediji kasnije objavili da su zajedno boravili u luksuznom odmaralištu u mestu Buzios, nedaleko od Rio de Žaneira.

Prema pisanju TAG24, Nojer je sa pratiljom otputovao u Brazil 15. novembra, a u Nemačku su se vratili 23. novembra. Putovanje je, međutim, samo nastavak priče koja je počela nekoliko nedelja ranije.

🚨🚨| Manuel Neuer has returned to Munich from Brazil with a 23 year old woman, reportedly his physiotherapist. Reports claims they have been close for months and that Neuer told his wife he wanted to end their marriage days after their second child was born. [@BILD] https://t.co/12ZV1BV3uZ — Stake Football (@StakeFootball) November 25, 2026

Posebnu pažnju izazvali su navodi da Brazil nije bio njihovo prvo zajedničko putovanje. Nemački mediji, pozivajući se na informacije „Bilda“, pišu da su Nojer i ista devojka krajem septembra i početkom oktobra boravili na Siciliji.

Navodno su tada fotografisani u jednoj teretani u mestu Pačino, što je dodatno podgrejalo spekulacije o njihovoj bliskosti. Sve to dolazi u posebno osetljivom trenutku za četrdesetogodišnjeg golmana, pošto je sredinom novembra objavljeno da se rastao od supruge Anike (26).

SUPRUZI SAOPŠTIO DA ŽELI RAZVOD NEKOLIKO DANA POSLE ROĐENjA DRUGOG SINA

Kako je ranije ekskluzivno objavio „Bild“, brak Manuela i Anike Nojer došao je do kraja svega nekoliko meseci nakon njihovog velikog porodičnog slavlja.

Anika je krajem avgusta rodila njihovog drugog sina, a prema pisanju nemačkog lista, Nojer joj je svega nekoliko dana nakon porođaja saopštio da ne želi da nastavi njihov brak. Njihov prvi sin Luka rođen je u martu 2024. godine, dok je drugo dete stiglo krajem avgusta 2026. godine.

Prema informacijama RTL-a, par se razišao početkom oktobra, a golman Bajerna navodno se iselio iz zajedničke kuće na obali jezera Tegernze. Nojer i Anika venčali su se građanski u novembru 2023. godine, dok su veliku svadbenu proslavu organizovali u Južnom Tirolu u julu 2025.

BAJERN ODOBRIO PUT U BRAZIL

Zanimljivo je da Nojerov odlazak u Brazil nije bio običan turistički aranžman. Golman Bajerna trenutno se oporavlja od povrede tetive desnog stopala koju je zadobio na utakmici protiv Majnca 7. novembra.

Sportski direktor Bajerna Maks Eberl potvrdio je da je odlazak na drugu lokaciju bio dogovoren sa sportskim rukovodstvom i medicinskim timom kluba. Nojer je dobio mogućnost da nedelju dana provede u Brazilu, gde je nastavio sa ograničenim rehabilitacionim aktivnostima.

Tako je čovek koji je 2014. godine upravo u Brazilu postao svetski prvak ponovo dospeo u tu zemlju, ali ovoga puta zbog priče koja nema mnogo veze sa fudbalom.