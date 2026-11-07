OGLASILA SE NBS: Ovo treba da znate ako u ponedeljak idete u menjačnicu!

DINAR će prema evru biti slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine.

Foto: Zoonar/Stockfotos-MG, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 105,4442 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,5 odsto, a od početka godine 5,2 odsto.

(Alo)