KUPOVINA STANA NA IME DETETA: Da li je ova kupovina moguća i mogu li se dobiti poreske olakšice?
KUPOVINA stana na ime deteta jedna je od mogućnosti o kojoj roditelji razmišljaju kada žele da obezbede nekretninu za svoje potomke.
Međutim, postavlja se pitanje da li je takva kupovina moguća i da li dete, ukoliko mu je to prva nekretnina, ima pravo na poreske olakšice.
U Srbiji je moguće kupiti stan i upisati ga na ime maloletnog deteta, kako istražuje Kamatica. U tom slučaju dete postaje vlasnik nekretnine, dok roditelji, kao njegovi zakonski zastupnici, učestvuju u pravnim poslovima u njegovo ime.
Ipak, činjenica da je reč o prvoj nekretnini ne znači automatski da postoji pravo na oslobađanje od poreza. Prema važećim propisima, pravo na poresko oslobađanje prilikom kupovine prvog stana imaju punoletni državljani Srbije sa prebivalištem u zemlji, uz ispunjavanje ostalih zakonskih uslova.
To znači da maloletno dete koje se upisuje kao kupac ne može da ostvari pravo na oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava niti pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana. Poreski tretman zavisi i od toga da li se kupuje stan u starogradnji ili novogradnji.
Kod kupovine starogradnje obračunava se porez na prenos apsolutnih prava, po stopi od 2,5 odsto, dok je kod novogradnje u cenu uračunat PDV. Treba imati u vidu i da se nakon sticanja vlasništva plaća godišnji porez na imovinu, u skladu sa propisima.
Zbog toga roditelji koji planiraju kupovinu nekretnine na ime deteta treba unapred da provere sve pravne i poreske posledice takve odluke. Posebno je važno imati u vidu da nekretnina upisana na ime deteta predstavlja njegovu imovinu, pa roditelji njome ne mogu slobodno raspolagati kao da je njihova.
(Direktno)
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