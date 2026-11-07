Društvo

MUP UPOZORIO NA OPASNOST KOJA VREBA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Roditelji, ovo morate da znate

К.Л.С

07. 11. 2026. u 14:19

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MINISTARSTVO unutrašnjih poslova, povodom opasnih izazova koji se šire društvenim mrežama, apeluje na roditelje da budu upoznati sa digitalnim navikama svoje dece, a na decu i mlade da ne prihvataju izazove koji mogu ugroziti njihovu bezbednost ili bezbednost drugih

МУП УПОЗОРИО НА ОПАСНОСТ КОЈА ВРЕБА НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА! Родитељи, ово морате да знате

Foto: MUP Srbije

Kako je ukazano u saopštenju MUP-a, objavljenom na Instagramu, opasni izazovi koji se šire društvenim mrežama nisu bezazlena zabava, a u pojedinim slučajevima već su doveli do povređivanja dece, što upozorava na ozbiljnost tog problema.

"Nekoliko sekundi snimka, želja za lajkovima, dokazivanjem ili prihvatanjem u društvu ne mogu biti razlog da dete ugrozi svoje ili tuđe zdravlje. Nije hrabrost prihvatiti svaki izazov. Hrabrost je znati kada treba reći 'ne'", navodi se.

Kako se dodaje, upravo zato je važno da deca prepoznaju rizik i ne podležu pritisku vršnjaka, ali i da znaju da uvek mogu da potraže pomoć i podršku odraslih. Iz MUP-a navode da roditelji imaju važnu ulogu u prepoznavanju takvih pojava.

"Razgovor o sadržajima koje deca prate, izazovima koji su popularni među vršnjacima i pritiscima kojima su izložena na internetu može sprečiti da nepromišljena odluka dovede do ozbiljnih posledica. Lajkovi se zaborave. Posledice mogu da ostanu", naglašava se.

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