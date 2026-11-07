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MORAJU DA POBEDE: Rukometaši u nedelju u drugom kolu kvalifikacija za EP 2028. u slovačkom Prešovu veliki favoriti protiv Ukrajine

Slobodan Krstović

07. 11. 2026. u 14:20

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NEMA kockanja ni sa Ukrajincima. Rukometaši će u drugom kolu kvalifikacione grupe 3 za odlazak na EP od 13. do 30. januara 2028. u Španiji, Portugaliji i Švajcarskoj u nedelju (15.00) u slovačkom Prešovu igrati protiv Ukrajine, koja je u prvom kolu nokautirana na Islandu - 26:48.

МОРАЈУ ДА ПОБЕДЕ: Рукометаши у недељу у другом колу квалификација за ЕП 2028. у словачком Прешову велики фаворити против Украјине

fotoMaximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Jasno je da su "orlovi" veliki favoriti i ako u meč uđu kao u Novom Sadu protiv Estonije (39:18) pitanje pobednika nijednog trenutka ne bi smelo da dođe u pitanje. Uostalom samo ozbiljnom i odgovornom igrom gradi se i forma za Svetsko prvenstvo u januaru iduće godine u Nemačkoj, na kojem naši imaju velike ambicije.

A duel sa Ukrajincima je i poslednji zvanični meč pred planetarni skup. Zato selektor Raul Gonzales želi maksimalno da iskoristi takmičarku utakmicu kako bi ekipu što bolje uigrao. Istina, ima i kadrovskih problema, jer osim golmana Dejana Milosavljeva, sutra neće moći da računa na Uroša Mitrovića (povredi arkadu protiv Estonaca) i Stefana Dodića, koga muči zglob. Zato je pozvao mladog desnog beka Veljka Stanojevića koji će da zameni Mitrovića. Očekuje se i da protiv Ukrajine igra kapiten Mijajlo Marsenić, koji je duel sa Estonijom gledao sa tribine.

Od ranije se zna da prve dve selekcije idu na EP, kao i četiri najbolje trećeplasirane ekipe.

Valja reći i da su se "orlovi" samo jednom sastali sa Ukrajincima, koje su 13.januara 2022. na EP u Segedinu pobedili sa 31:23.

Grupa 3

PRVO kolo: Island - Ukrajina 48:26, Srbija - Estonija 39:18. Drugo kolo, nedelja: Ukrajina - Srbija (15.00), Estonija - Island (17.00).

TABELA: Island 2, Srbija 2, Estonija 0, Ukrajina 0.

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