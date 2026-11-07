MORAJU DA POBEDE: Rukometaši u nedelju u drugom kolu kvalifikacija za EP 2028. u slovačkom Prešovu veliki favoriti protiv Ukrajine
NEMA kockanja ni sa Ukrajincima. Rukometaši će u drugom kolu kvalifikacione grupe 3 za odlazak na EP od 13. do 30. januara 2028. u Španiji, Portugaliji i Švajcarskoj u nedelju (15.00) u slovačkom Prešovu igrati protiv Ukrajine, koja je u prvom kolu nokautirana na Islandu - 26:48.
Jasno je da su "orlovi" veliki favoriti i ako u meč uđu kao u Novom Sadu protiv Estonije (39:18) pitanje pobednika nijednog trenutka ne bi smelo da dođe u pitanje. Uostalom samo ozbiljnom i odgovornom igrom gradi se i forma za Svetsko prvenstvo u januaru iduće godine u Nemačkoj, na kojem naši imaju velike ambicije.
A duel sa Ukrajincima je i poslednji zvanični meč pred planetarni skup. Zato selektor Raul Gonzales želi maksimalno da iskoristi takmičarku utakmicu kako bi ekipu što bolje uigrao. Istina, ima i kadrovskih problema, jer osim golmana Dejana Milosavljeva, sutra neće moći da računa na Uroša Mitrovića (povredi arkadu protiv Estonaca) i Stefana Dodića, koga muči zglob. Zato je pozvao mladog desnog beka Veljka Stanojevića koji će da zameni Mitrovića. Očekuje se i da protiv Ukrajine igra kapiten Mijajlo Marsenić, koji je duel sa Estonijom gledao sa tribine.
Od ranije se zna da prve dve selekcije idu na EP, kao i četiri najbolje trećeplasirane ekipe.
Valja reći i da su se "orlovi" samo jednom sastali sa Ukrajincima, koje su 13.januara 2022. na EP u Segedinu pobedili sa 31:23.
Grupa 3
PRVO kolo: Island - Ukrajina 48:26, Srbija - Estonija 39:18. Drugo kolo, nedelja: Ukrajina - Srbija (15.00), Estonija - Island (17.00).
TABELA: Island 2, Srbija 2, Estonija 0, Ukrajina 0.
Preporučujemo
Dončić pokorio NBA ligu! Lejkersima drama, a Luka je zaista nezaustavljiv (VIDEO)
07. 11. 2026. u 08:18
Lebron Džejms i Embid nikada lošiji! Velika bruka Filadelfije protiv Klivlenda (VIDEO)
07. 11. 2026. u 07:58
Rajaković i Toronto napravili senzaciju! Reptorsi se vratili iz velikog minusa
07. 11. 2026. u 07:39
Evo gde možete da gledate TV prenos FNC 35 događaja u Podgorici
07. 11. 2026. u 07:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."
Trener Crvene zvezde govorio je za medije na pres konferenciji posle pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom posle preokreta rezultatom 2:1 (0:0).
05. 11. 2026. u 21:52
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)