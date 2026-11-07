OTKAZ DOK STE NA BOLOVANJU? Evo da li poslodavac ima pravo na ovo i može li uzeti privatnog detektiva

PITANjE zloupotrebe bolovanja jedna je od najčešćih tačkih spora između poslodavaca i zaposlenih u Srbiji. Dok radnici neretko veruju da ih lekarske doznake štite od dobijanja otkaza u svim okolnostima, poslodavci se sve češće obraćaju nadležnim službama kako bi proverili da li je odsustvo sa posla zaista opravdano.

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Gostujući u programu "TV Prva", advokat Kristina Anđelković detaljno je objasnila pravne procedure otvaranja i provere bolovanja, zakonske rokove, zablude o angažovanju privatnih detektiva, kao i prava roditelja kada im se razboli dete.

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Kada zaposleni oseti zdravstvene tegobe, obavezan je da se javi izabranom lekaru koji izdaje lekarski izveštaj i doznake.

- Zaposleni je dužan da u roku od tri dana dostavi doznake poslodavcu. Za vreme privremene sprečenosti za rad zaposlenom se isplaćuje 65 odsto od zarade, osim u slučajevima povrede na radu ili profesionalne bolesti kada se isplaćuje 100 odsto zarade. Ukoliko zbog teškog zdravstvenog stanja ili bolničkog lečenja radnik ne može lično da dostavi dokumentaciju, dužan je da telefonski obavesti kadrovsku službu, a doznake dostavi u roku od tri dana od prestanka tih okolnosti.

Pojedini poslodavci, naročito u IT sektoru, nude benefite u vidu isplate 100 odsto zarade za kraća odsustva od 3 do 5 dana bez formalnog odlaska kod lekara, kao i privatno zdravstveno osiguranje.

Bolovanje preko 30 dana preuzima RFZO

Dužina bolovanja zavisi od procene lekara opšte prakse, ali zakon jasno postavlja granicu od mesec dana.

- Sve do 30 dana bolovanje ide na teret poslodavca, a lekar opšte prakse vodi pacijenta. Nakon proteka 30 dana, zaposleni je dužan da izađe pred lekarsku komisiju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) koja procenjuje da li je i dalje sprečen za rad i od tog trenutka isplata prelaži na teret države. Kod dugotrajnih bolovanja komisija je dužna da proceni i stepen radne sposobnosti radnika.

Kako poslodavac proverava lažno bolovanje i da li su detektivi dozvoljeni?

Zloupotrebe se najčešće dešavaju na kratkoročnim bolovanjima do 30 dana. Ukoliko poslodavac posumnja u opravdanost odsustva, ima na raspolaganju zakonske mehanizme.

- Poslodavac ima pravo da u roku od 30 dana od izdavanja lekarskog izveštaja uputi pisani zahtev RFZO-u za vanrednu kontrolu bolovanja. Stručni tim komisije tada poziva radnika, vrši uvid u medicinsku dokumentaciju ili obavlja vanredni pregled. Sa druge strane, angažovanje privatnih detektiva, praćenje ili neovlašćeno snimanje radnika je strogo zabranjeno i predstavlja krivično delo. Međutim, fotke sa letovanja ili dokazi sa društvenih mreža mogu poslužiti kao inicijalni motiv da poslodavac pokrene zvaničan postupak pred RFZO-om.

Otkaz tokom bolovanja

Jedna od najvećih zabluda zaposlenih jeste verovanje da otvaranjem bolovanja mogu izbeći otkaz ako su prethodno napravili propust na poslu.

- Zaposleni može dobiti otkaz dok je na bolovanju ukoliko je otkazna procedura započeta pre otvaranja bolovanja ili ako je razlog otkaza povreda radne obaveze nastala ranije. Samo bolovanje ne može biti razlog za raskid ugovora, ali nije prepreka za uručenje otkaza. Jedina kategorija koja je potpuno zaštićena od otkaza tokom odsustva jesu trudnice, porodilje i lica na odsustvu radi nege deteta, kojima se ugovor na određeno automatski produžava.

Ukoliko poslodavac samovoljno, bez sprovedene provere pred komisijom RFZO-a, uruči otkaz tvrdnjom da je bolovanje lažno, reč je o nezakonitom otkazu koji zaposleni lako obara na sudu.

Bolovanje radi nege bolesnog deteta

Kada se razboli dete, bolovanje ne otvara lekar opšte prakse već nadležni pedijatar.

- Dete mlađe od 7 godina: Bolovanje traje do 15 dana (mogućnost produženja komisijski do 30 dana).

- Dete starije od 7 godina: Bolovanje traje do 7 dana (mogućnost produženja do 14 dana).

- Uslov: Obavezno je da su oba roditelja u radnom odnosu, osim u slučaju samohranih roditelja ili sprečenosti drugog roditelja.

Krajnja posledica utvrđene zloupotrebe bolovanja jeste otkaz ugovora o radu usled teže povrede radne discipline.

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