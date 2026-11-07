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SP U SAMBU: Mihajlović završio takmičenje, Neškovićevu čeka dvostruka svetska šampionka

O. М.

07. 11. 2026. u 14:06

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Srpski reprezentativac Milan Mihajlović završio je učešće na 50. Svetskom prvenstvu u sambu u Taškentu već posle prve borbe.

СП У САМБУ: Михајловић завршио такмичење, Нешковићеву чека двострука светска шампионка

Šarifulin Valeriй / Zuma Press / Profimedia

Mihajlović, koji nastupa u kategoriji do 88 kilograma, bio je slobodan u šesnaestini finala, ali je u osmini finala ubedljivo poražen od Jermenina Gora Harutjunjana.

Kako je njegov protivnik potom izgubio u četvrtfinalu, srpski takmičar ostao je i bez prilike da kroz repesaž popravi utisak.

Drugog dana takmičenja na borilište izlazi Milica Nešković, koju u kategoriji preko 80 kilograma već u osmini finala očekuje izuzetno težak zadatak. Njena protivnica biće Ruskinja Olga Artošina, dvostruka svetska šampionka i jedna od glavnih kandidatkinja za zlatnu medalju.

Jubilarno Svetsko prvenstvo okupilo je takmičare iz čak 101 zemlje, što predstavlja rekord u istoriji ovog takmičenja. Predsednik Međunarodne sambo federacije Vasilij Šestakov podsetio je da je na prvom šampionatu učestvovalo svega 11 država.

Posebnu pažnju privuklo je prisustvo proslavljenih boraca Fjodora Jemeljanenka i Islama Mahačeva, koji su istakli značaj samba za svoje uspehe u mešovitim borilačkim veštinama.

Selektorka Srbije Svetlana Vajnberger Mihelčić uoči takmičenja naglasila je da su oba srpska predstavnika fizički i psihički spremna, ali i upozorila na izuzetno jaku konkurenciju i veliki značaj žreba.

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