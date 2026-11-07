Potpis na marakani! Vezista u Zvezdi do 2031. godine

Crvena zvezda nastavlja da vodi računa o svojim najvećim talentima, a jedan od njih je Dimitrije Šarić, koji je produžio saradnju sa klubom do 2031. godine.

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Mladi vezista iza sebe ima izuzetno uspešan period. Debitovao je za prvi tim, uspeo da se upiše u strelce, a novi dugoročni ugovor predstavlja potvrdu da na „Marakani“ ozbiljno računaju na njega i u godinama koje dolaze.

Šarić nije krio zadovoljstvo zbog potpisa, ističući da je time ostvario san koji je imao još kao dečak.

- Presrećan sam što sam potpisao novi ugovor. Ovo je dokaz da klub veruje u mene i nadam se da ću u budućnosti opravdati očekivanja. Prezadovoljan sam. U klubu sam već osam godina, od malih nogu sam tu i prošao sam sve selekcije. Stvarno mi je velika čast što sam deo prvog tima. O tome sam sanjao kao mali i sada se to ostvaruje - poručio je mladi fudbaler.

Osvrnuo se i na period koji je za njega bio posebno važan, pošto je u prethodnih šest meseci napravio značajne korake u karijeri. Igrao je Ligu šampiona za omladince, beležio golove i asistencije, a zatim dobio priliku i među seniorima. Iako ga je povreda nakratko zaustavila, uspeo je da se vrati na teren.

- Iskreno, nikad boljih šest meseci za mene. Liga šampiona za omladince, golovi, asistencije, stvarno neverovatno. Zatim debi i posle pripreme. Onda se desila i ta povreda, ali vratio sam se i nastavio dalje. Hteo bih pre svega da se zahvalim celom klubu na novom ugovoru. Nadam se da ću u narednom periodu dobiti još više šansi u prvom timu i opravdati poverenje - rekao je Šarić.

Mladi vezista već ima jasno postavljene ciljeve. Želi da se nametne stručnom štabu, sakupi što više nastupa za prvi tim i nastavi da napreduje, dok je klupski prioritet, kako ističe, osvajanje titule.

Na kraju je uputio i poruku mlađim igračima iz Zvezdine omladinske škole, kojima je poručio da ne odustaju od svojih ambicija.

- Želim da što više pomognem ekipi, da zabeležim što više utakmica u prvom timu, napredujem iz dana u dan i budem sve bolji, a timski cilj je, naravno, titula. Mlađim igračima bih poručio da veruju u svoje snove, da veruju u sebe i da slušaju trenere u omladinskoj školi jer im oni žele dobro. Siguran sam da će uz pravi rad doći do prvog tima - zaključio je Šarić.