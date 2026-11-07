Potpis na marakani! Vezista u Zvezdi do 2031. godine
Crvena zvezda nastavlja da vodi računa o svojim najvećim talentima, a jedan od njih je Dimitrije Šarić, koji je produžio saradnju sa klubom do 2031. godine.
Mladi vezista iza sebe ima izuzetno uspešan period. Debitovao je za prvi tim, uspeo da se upiše u strelce, a novi dugoročni ugovor predstavlja potvrdu da na „Marakani“ ozbiljno računaju na njega i u godinama koje dolaze.
Šarić nije krio zadovoljstvo zbog potpisa, ističući da je time ostvario san koji je imao još kao dečak.
- Presrećan sam što sam potpisao novi ugovor. Ovo je dokaz da klub veruje u mene i nadam se da ću u budućnosti opravdati očekivanja. Prezadovoljan sam. U klubu sam već osam godina, od malih nogu sam tu i prošao sam sve selekcije. Stvarno mi je velika čast što sam deo prvog tima. O tome sam sanjao kao mali i sada se to ostvaruje - poručio je mladi fudbaler.
Osvrnuo se i na period koji je za njega bio posebno važan, pošto je u prethodnih šest meseci napravio značajne korake u karijeri. Igrao je Ligu šampiona za omladince, beležio golove i asistencije, a zatim dobio priliku i među seniorima. Iako ga je povreda nakratko zaustavila, uspeo je da se vrati na teren.
- Iskreno, nikad boljih šest meseci za mene. Liga šampiona za omladince, golovi, asistencije, stvarno neverovatno. Zatim debi i posle pripreme. Onda se desila i ta povreda, ali vratio sam se i nastavio dalje. Hteo bih pre svega da se zahvalim celom klubu na novom ugovoru. Nadam se da ću u narednom periodu dobiti još više šansi u prvom timu i opravdati poverenje - rekao je Šarić.
Mladi vezista već ima jasno postavljene ciljeve. Želi da se nametne stručnom štabu, sakupi što više nastupa za prvi tim i nastavi da napreduje, dok je klupski prioritet, kako ističe, osvajanje titule.
Na kraju je uputio i poruku mlađim igračima iz Zvezdine omladinske škole, kojima je poručio da ne odustaju od svojih ambicija.
- Želim da što više pomognem ekipi, da zabeležim što više utakmica u prvom timu, napredujem iz dana u dan i budem sve bolji, a timski cilj je, naravno, titula. Mlađim igračima bih poručio da veruju u svoje snove, da veruju u sebe i da slušaju trenere u omladinskoj školi jer im oni žele dobro. Siguran sam da će uz pravi rad doći do prvog tima - zaključio je Šarić.
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