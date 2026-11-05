PRVA REAKCIJA ZELENSKOG O TRAMPOVOM PORAZU: Zahvalan sam republikancima, ali...
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je, komentarišući međuizbore izbore u SAD i pobedu demokrata, da se nada većoj podršci Ukrajini i da bi moglo da postane "nešto pozitivno što će uticati na (ruskog predsednika Vladimira) Putina", piše UNN.
- I ja sam zahvalan republikancima, ali demokrate veoma jasno govore o podršci Ukrajini i pružanju pomoći Ukrajini. Govore o obnavljanju veze između Sjedinjenih Država i Evrope. Stoga postoji nada da će doći do ravnoteže snaga i da ćemo dobiti veću podršku - rekao je Zelenski u intervjuu za ZDF i dodao:
- Ako Kongres sada govori o snažnoj finansijskoj podršci ili vojnoj pomoći, kao što Evropa danas radi i demonstrira, onda će to biti nešto pozitivno što će uticati na Putina.
Američki međuizbori doneli su 3. novembra težak udarac predsedniku zemlje Donaldu Trampu – demokrate su preuzele kontrolu nad oba doma Kongresa, dok se unutar republikanskog tabora sve glasnije postavlja pitanje odgovornosti za izborni debakl.
Američki predsednik Donald Tramp je, nekoliko sati nakon što je njegova Republikanska stranka pretrpela istorijske gubitke na srednjoročnim izborima, u svom prvom javnom nastupu novinare pozvao da obiđu gradilište svečane dvorane u Beloj kući.
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ZELENSKI STIGAO U MADRID: Evo o čemu će razgovarati sa španskim zvaničnicima
04. 11. 2026. u 18:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)