PRVA REAKCIJA ZELENSKOG O TRAMPOVOM PORAZU: Zahvalan sam republikancima, ali...

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je, komentarišući međuizbore izbore u SAD i pobedu demokrata, da se nada većoj podršci Ukrajini i da bi moglo da postane "nešto pozitivno što će uticati na (ruskog predsednika Vladimira) Putina", piše UNN.

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- I ja sam zahvalan republikancima, ali demokrate veoma jasno govore o podršci Ukrajini i pružanju pomoći Ukrajini. Govore o obnavljanju veze između Sjedinjenih Država i Evrope. Stoga postoji nada da će doći do ravnoteže snaga i da ćemo dobiti veću podršku - rekao je Zelenski u intervjuu za ZDF i dodao:

- Ako Kongres sada govori o snažnoj finansijskoj podršci ili vojnoj pomoći, kao što Evropa danas radi i demonstrira, onda će to biti nešto pozitivno što će uticati na Putina.

Američki međuizbori doneli su 3. novembra težak udarac predsedniku zemlje Donaldu Trampu – demokrate su preuzele kontrolu nad oba doma Kongresa, dok se unutar republikanskog tabora sve glasnije postavlja pitanje odgovornosti za izborni debakl.

Američki predsednik Donald Tramp je, nekoliko sati nakon što je njegova Republikanska stranka pretrpela istorijske gubitke na srednjoročnim izborima, u svom prvom javnom nastupu novinare pozvao da obiđu gradilište svečane dvorane u Beloj kući.

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