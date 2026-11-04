USPRED SAHARE - JEDAN OD NAJVEĆIH MLEČNIH KOMPLEKSA NA SVETU: Stiže 270.000 krava, a hranu će proizvoditi u pustinji

U ALŽIRSKOJ pokrajini Adrar, usred Sahare, nastaje jedan od najvećih mlečnih kompleksa na svetu. Projekat sprovodi katarska kompanija Baladna u saradnji sa alžirskim Nacionalnim investicionim fondom, a njegova vrednost se procenjuje na 3,5 milijardi dolara, objavio je Farmer.

Foto: Silviya Stoyanova / Alamy / Profimedia

Cilj je smanjiti zavisnost Alžira od uvoza mleka u prahu i povećati domaću proizvodnju. Površina projekta prvobitno je procenjena na 117.000 hektara, ali novije informacije alžirskih medija spominju 219.000 hektara.

Čak 30.000 krava stiže iz SAD-a

Jedan od najzahtevnijih delova projekta biće dopremanje 30.000 visokoproizvodnih holštajn-frizijskih krava iz devet američkih saveznih država. Životinje će biti prevožene avionima, a za njihovo dopremanje planirano je čak 109 letova.

Prva grla trebala bi da stignu u novembru 2026., dok bi cela operacija mogla trajati oko deset meseci. Dugoročno se planira povećanje stada na čak 270.000 grla.

Iako izgradnja infrastrukture za stoku i prerađivačkog pogona još traje, ratarska proizvodnja već je počela. Tokom prve sezone na 360 hektara proizvedeno je 530 tona ječma, 359 tona pšenice, 584 tone krmnog bilja i 746 tona kukuruza za silažu.

U sledećim fazama planira se širenje navodnjavanih površina na čak 70.000 hektara, uz korišćenje približno 1.400 kružnih sistema za navodnjavanje.

Proizvodnja u pustinjskim uslovima donosi velike izazove. U pokrajini Adrar temperature tokom više od 130 dana godišnje mogu prelaziti 40 stepeni. Za uzgoj krmnih kultura i održavanje velikog stada biće potrebne ogromne količine vode, energije i efikasni sistemi hlađenja.

Za potrebe projekta već je isporučeno 50 agregata za proizvodnju električne energije, svaki snage do 264 KW, koji će između ostalih napajati sisteme za navodnjavanje.

Proizvodnja mleka planirana za kraj 2027.

U sklopu kompleksa gradi se i fabrika mleka u prahu. Njeni planirani kapaciteti u novijim najavama dostižu oko 194.000 tona godišnje, dok bi ukupna proizvodnja sirovog mleka mogla da iznosi do 1,7 milijardi litara.

Prema informacijama objavljenima tokom posete alžirskog ministra poljoprivrede 19. oktobra, izgradnja prerađivačkog pogona bila je dovršena 28 odsto. Početak proizvodnje mleka očekuje se krajem 2027. godine.

(Agroklub)

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