Ekonomija

ZATVORENA POSLOVNICA ALTA BANKE NA TERAZIJAMA: Na staklu okačeno obaveštenje (FOTO/VIDEO)

В. Н.

31. 10. 2026. u 12:43

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POSLOVNICA Alta banke na Terazijama u Beogradu zatvorena je nakon odluke Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad ovoj banci.

ЗАТВОРЕНА ПОСЛОВНИЦА АЛТА БАНКЕ НА ТЕРАЗИЈАМА: На стаклу окачено обавештење (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd, saopšteno je noćas iz NBS.

Na ulazu u poslovnicu istaknuto je obaveštenje za klijente.

FOTO: Novosti

 

Nakon ove odluke, poslovnica na Terazijama prestala je sa radom, a na staklu ulaznih vrata postavljeno je obaveštenje namenjeno klijentima. 

FOTO: Novosti

 

Odluka NBS izazvala brojna pitanja o daljem poslovanju banke i sudbini njenih zaposlenih.

 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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