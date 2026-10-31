EPS OBAVEŠTAVA DOMAĆINSTVA I MALE KUPCE SA PODRUČJA BEOGRADA: Promenjen broj tekućeg računa za uplatu
"ELEKTROPRIVREDA Srbije" obaveštava domaćinstva i male kupce sa područja Beograda da je od oktobarskog računa promenjen broj tekućeg računa za uplatu.
Novi broj je 200-75409-96. Novi tekući račun je potrebno da koriste kupci na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda i za izmirenje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda.
Takođe, EPS obaveštava korisnike aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“ da plaćanje putem aplikacije neće biti dostupno u narednom periodu.
O ponovnom uspostavljanju ove usluge korisnici će biti blagovremeno obavešteni, navodi se u saopštenju EPS-a.
(Bizportal)
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