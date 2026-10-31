Ekonomija

EPS OBAVEŠTAVA DOMAĆINSTVA I MALE KUPCE SA PODRUČJA BEOGRADA: Promenjen broj tekućeg računa za uplatu

В. Н.

31. 10. 2026. u 12:53

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"ELEKTROPRIVREDA Srbije" obaveštava domaćinstva i male kupce sa područja Beograda da je od oktobarskog računa promenjen broj tekućeg računa za uplatu.

ЕПС ОБАВЕШТАВА ДОМАЋИНСТВА И МАЛЕ КУПЦЕ СА ПОДРУЧЈА БЕОГРАДА: Промењен број текућег рачуна за уплату

Foto:Facebook/Elektroprivreda Srbije

Novi broj je 200-75409-96. Novi tekući račun je potrebno da koriste kupci na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda i za izmirenje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda.

Takođe, EPS obaveštava korisnike aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“ da plaćanje putem aplikacije neće biti dostupno u narednom periodu.

O ponovnom uspostavljanju ove usluge korisnici će biti blagovremeno obavešteni, navodi se u saopštenju EPS-a.

(Bizportal)

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