MNOGE ĆE IZNENADITI: Evo koliko novca vam stvarno treba za starost
KOLIKO novca bi trebalo da imate ušteđeno sa 30, 40 ili 50 godina? Jedinstven odgovor na ovo pitanje ne postoji, ali američka finansijska kompanija Fidelity napravila je jednostavnu računicu koja može da posluži kao orijentir za dugoročnu štednju za penziju.
Prema njihovoj računici, cilj bi trebalo da bude da do 30. godine imate ušteđen iznos jednak jednoj godišnjoj zaradi. Do 40. godine taj iznos raste na tri godišnje zarade, a do 50. na šest.
Računica izgleda ovako:
- sa 30 godina - jedna godišnja zarada
- sa 40 godina - tri godišnje zarade
- sa 50 godina - šest godišnjih zarada
- sa 60 godina - osam godišnjih zarada
- sa 67 godina - deset godišnjih zarada
Cilj je deset godišnjih zarada do 67. godine
Fidelity procenjuje da bi ušteđeni iznos jednak desetostrukoj godišnjoj zaradi do 67. godine, zajedno sa drugim izvorima prihoda u penziji, trebalo da pomogne u održavanju životnog standarda nakon završetka radnog veka.
To znači da se računica ne zasniva na jednom fiksnom iznosu novca, već na zaradi svakog pojedinca. Tako bi, na primer, osoba koja sa 40 godina godišnje zarađuje 20.000 evra prema ovom pravilu trebalo da cilja na oko 60.000 evra penzione štednje.
Fidelity takođe preporučuje da se tokom radnog veka za penziju izdvaja oko 15 odsto prihoda godišnje, uključujući eventualne doprinose poslodavca.
Računica nije ista za svakoga
Iz kompanije naglašavaju da su navedeni iznosi smernice, a ne pravilo koje odgovara svakoj osobi.
Na potrebnu ušteđevinu utiču godine u kojima neko planira da ode u penziju, budući životni troškovi, visina prihoda, kao i način života koji želi da zadrži.
Osoba koja želi ranije da prestane da radi, na primer, moraće da prikupi više novca, dok odlaganje odlaska u penziju može da smanji potreban iznos.
Zbog toga Fidelity ove brojke predstavlja kao svojevrsne kontrolne tačke pomoću kojih ljudi mogu da procene koliko su napredovali ka dugoročnom cilju, a ne kao iznose koje svako mora da ima na računu u određenim godinama.
(Direktno)
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