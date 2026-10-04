EVROPSKA ENERGETSKA ZAVISNOST: Zašto je Rusija i dalje ključni snabdevač
EVROPI je za opstanak potrebna ruska energija, izjavio je specijalni izaslanik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
- Zima je blizu. Kao što je i predviđeno, uporne ideološke greške koje je EU napravila u oblasti energetike već su dovele do ozbiljnih posledica. Evropi je potrebna ruska energija da bi preživela - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući objavu o rastu cena gasa u Evropi.
Prema podacima koje je objavila RIA Novosti, sukob na Bliskom istoku doveo je do značajnog rasta cena gasa u Evropi. Prosečne berzanske cene u martu porasle su gotovo 60 odsto u odnosu na februar i premašile 600 dolara za 1.000 kubnih metara.
Moskva je ranije u više navrata saopštavala da je odustajanje Evropske unije od ruskih energenata nanelo štetu evropskoj privredi, dovelo do povećanja troškova energije i smanjenja konkurentnosti evropske industrije, navodi ruska agencija.
(Tanjug)
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