Ekonomija

EVROPSKA ENERGETSKA ZAVISNOST: Zašto je Rusija i dalje ključni snabdevač

В. Н.

04. 10. 2026. u 17:05

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EVROPI je za opstanak potrebna ruska energija, izjavio je specijalni izaslanik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

ЕВРОПСКА ЕНЕРГЕТСКА ЗАВИСНОСТ: Зашто је Русија и даље кључни снабдевач

Foto: Vladimir Gerasimov / Alamy / Profimedia

- Zima je blizu. Kao što je i predviđeno, uporne ideološke greške koje je EU napravila u oblasti energetike već su dovele do ozbiljnih posledica. Evropi je potrebna ruska energija da bi preživela - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući objavu o rastu cena gasa u Evropi.

Prema podacima koje je objavila RIA Novosti, sukob na Bliskom istoku doveo je do značajnog rasta cena gasa u Evropi. Prosečne berzanske cene u martu porasle su gotovo 60 odsto u odnosu na februar i premašile 600 dolara za 1.000 kubnih metara.

Moskva je ranije u više navrata saopštavala da je odustajanje Evropske unije od ruskih energenata nanelo štetu evropskoj privredi, dovelo do povećanja troškova energije i smanjenja konkurentnosti evropske industrije, navodi ruska agencija.

(Tanjug)

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