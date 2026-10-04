KAPARA I PROPALI POSAO: Kada gubite novac, a kada dobijate duplo?

KAPARA se u Srbiji često daje prilikom kupovine automobila, nekretnine, rezervacije usluge ili nekog drugog većeg posla, ali mnogi tek kada dođe do problema shvate da nije svaki unapred dati novac isto što i kapara.

Foto: Bongkarn Thanyakij / Alamy / Profimedia

Još češća je zabluda da kapara automatski propada čim kupac odustane, odnosno da prodavac uvek mora da vrati duplo ako se predomisli. Zakon, međutim, pravi nekoliko važnih razlika, a upravo od njih zavisi ko ima pravo na novac.

Šta je zapravo kapara?

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, kapara je određeni iznos novca ili druga vrednost koju jedna ugovorna strana daje drugoj kao znak da je ugovor zaključen.

Ako se ugovor uredno izvrši, kapara se vraća onome ko ju je dao ili se uračunava u cenu.

Na primer, ako automobil košta 10.000 evra, a kupac je prethodno dao 500 evra kapare, prilikom konačne isplate taj iznos se uračunava u ukupnu cenu.

Problem nastaje kada jedna od strana ne ispuni ono što je dogovoreno.

Kada kapara može da propadne?

Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna osoba koja je dala kaparu, druga strana pod zakonom predviđenim uslovima može da se zadovolji primljenom kaparom.

To znači da kupac koji bez opravdanog razloga odustane od dogovora može da ostane bez novca koji je dao.

Međutim, sama rečenica „dao sam kaparu“ nije dovoljna da bi se u svakom slučaju automatski primenilo pravilo da novac propada.

Važno je šta su strane ugovorile, da li je ugovor zaista zaključen i ko je odgovoran za to što nije izvršen.

Kada možete da tražite duplu kaparu?

Ako je za propast posla odgovorna strana koja je kaparu primila, situacija je drugačija.

Strana koja je dala kaparu može, zavisno od okolnosti, da traži izvršenje ugovora ako je to još moguće, naknadu štete i vraćanje kapare ili vraćanje udvojene kapare.

Upravo odatle potiče dobro poznato pravilo da prodavac, ako odustane, „vraća duplo“.

Ipak, posebno je važno razlikovati običnu kaparu od takozvane kapare kao odustanice.

Predomislili ste se? Nije uvek dovoljno da ostavite kaparu i odete

Jedna od najčešćih zabluda jeste da kapara sama po sebi daje pravo bilo kojoj strani da jednostavno odustane od ugovora.

To nije tako.

Ako je posebno dogovoreno da jedna ili obe strane imaju pravo da odustanu od ugovora uz kaparu kao odustanicu, tada važi jasno pravilo: onaj ko je kaparu dao i odustane gubi je, dok onaj ko ju je primio i odustane vraća njen dvostruki iznos.

Ako takvo pravo na odustanak nije ugovoreno, kapara sama po sebi ne znači da neko može jednostavno da napusti posao bez drugih posledica.

Kapara i avans nisu isto

Ovo je možda i najvažnija stvar koju građani treba da znaju.

Ako ste nekome unapred dali deo novca, to ne mora automatski biti kapara.

Novac može biti i avans, odnosno unapred plaćeni deo cene.

Kod avansa ne postoji automatsko pravilo da kupac gubi novac ili da prodavac mora da vrati dvostruki iznos.

Zato je veoma važno da u potvrdi, ugovoru ili predugovoru jasno piše šta je plaćeni iznos.

Ako na papiru samo stoji da je neko primio određeni iznos „unapred“, bez jasnog navođenja da je reč o kapari, u slučaju spora može biti presudno šta su strane zaista dogovorile.

Poseban oprez kod kupovine stana

Kod nekretnina stvari su još ozbiljnije jer zakon propisuje posebnu formu ugovora.

Ugovor o prometu nepokretnosti mora biti zaključen u propisanoj javnobeležničkoj formi, a kada se zaključuje predugovor, i on mora da prati formu koju zakon zahteva za glavni ugovor.

Zato davanje nekoliko hiljada evra „na ruke“, uz običnu priznanicu ili usmeni dogovor, može kasnije da napravi ozbiljan pravni problem.

Posebno je važno utvrditi šta je tačno potpisano, da li je reč o kapari, avansu ili nekom drugom obliku plaćanja i zbog čega do kupoprodaje na kraju nije došlo.

Šta je sa rezervacijama hotela, apartmana i svadbi?

Dodatna zabuna nastaje kod rezervacija napravljenih putem interneta.

Potrošači kod mnogih ugovora zaključenih na daljinu imaju pravo da u roku od 14 dana odustanu bez navođenja razloga.

Međutim, postoje važni izuzeci.

Pravo na odustanak od 14 dana ne primenjuje se automatski na usluge smeštaja, iznajmljivanja vozila, keteringa i druge usluge povezane sa slobodnim aktivnostima ako je ugovoreno da budu pružene određenog datuma ili u određenom periodu.

Drugim rečima, ako ste preko interneta rezervisali hotel ili salu za svadbu za konkretan datum, ne znači nužno da možete nekoliko dana kasnije samo da se pozovete na „14 dana za odustanak“ i tražite sav novac nazad.

U tim slučajevima posebno su važne odredbe ugovora i uslovi rezervacije koje je potrošač prihvatio.

Jedan papir može da odluči sve

Građani zato pre nego što ostave veću sumu novca treba pažljivo da provere šta zapravo potpisuju.

Velika je razlika između formulacija „kapara“, „avans“, „rezervacija“ i „kapara kao odustanica“.

Takođe, poželjno je da dokument jasno navodi ukupnu cenu, koliko je novca predato, rok do kojeg ugovor treba da bude izvršen i šta se događa ako jedna od strana ne ispuni svoju obavezu.

Kod većih iznosa, naročito prilikom kupovine nekretnine ili automobila, nekoliko rečenica u ugovoru može da odluči da li ćete ostati bez stotina ili čak hiljada evra.

Zato pravilo „ko odustane, gubi kaparu“ jeste dobro poznato, ali u stvarnom životu nije uvek tako jednostavno. Presudno je šta je ugovoreno, kakvu pravnu prirodu ima novac koji je dat i, na kraju, ko je odgovoran za to što posao nije završen.

(24sedam)