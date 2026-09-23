DA LI OSTAVLJATE PUNJAČ U UTIČNICI KADA NE PUNITE TELEFON? Evo koliko vas to zapravo košta na računu za struju

POGLEDAJTE oko sebe u kući ili na poslu. Velike su šanse da se u bar jednoj utičnici nalazi punjač za telefon na čijem drugom kraju nije priključen nikakav uređaj.

Foto: Andrey Matveev on Unsplash

Za većinu nas, izvlačenje punjača iz zida nakon što telefon dostigne 100% baterije deluje kao nepotreban korak i gubljenje vremena.

Međutim, među ljudima u Srbiji već godinama kruži mit da nam ovi "zombi punjači" tiho i neprimetno prave ogromne troškove na računu za struju. Da li je to zaista istina i koliko nas ta navika zapravo košta?

Fantomska potrošnja: Šta se dešava u punjaču dok ne puni ništa?

Kada je punjač utaknut u zid, njegov transformator i dalje troši malu količinu električne energije kako bi održao napon u pripravnosti, čak i ako telefon nije povezan. Ova pojava u elektrotehnici naziva se fantomska potrošnja ili vampirska struja.

Da bismo došli do tačne cifre, uzeli smo u obzir prosečan moderan punjač za pametne telefone (snage od 18W do 67W) i prosečnu cenu električne energije u Srbiji.

Prosečna potrošnja u praznom hodu: Moderan, kvalitetan punjač dok stoji u utičnici troši između 0,1 W i 0,2 W na sat.

Potrošnja na godišnjem nivou: Ako punjač stoji utaknut u zid 24 sata dnevno, 365 dana u godini, on ukupno potroši oko 1,5 do 1,7 kWh električne energije.

Matematika je jasna: Kada tu potrošnju pomnožite sa prosečnom cenom kilovat-sata u višoj (zelenoj ili plavoj) zoni u Srbiji, dolazi se do računice da vas jedan ostavljen punjač godišnje košta između 20 i 40 dinara.

Čak i ako u kući imate pet punjača koji su neprekidno u zidu, ukupna godišnja šteta po vaš novčanik jedva prelazi 150 dinara. Dakle, mit o "pražnjenju džepova" kroz struju u ovom slučaju ne važi.

Nije stvar u novcu: Pravi razlog zašto ODMAH treba izvući punjač

Iako vam neće skskinuti kožu s leđa na računu za struju, ostavljanje punjača u utičnici nosi dva daleko ozbiljnija rizika o kojima retko ko razmišlja:

1. Opasnost od pregrevanja i požara

Jeftini, neprovereni punjači kupljeni na pijaci ili preko kineskih sajtova nemaju ugrađene zaštitne sisteme. Usled oscilacija u naponskoj mreži (koje su u mnogim delovima Srbije česta pojava), komponente unutar takvih punjača mogu se pregrejati, rastopiti plastiku i u najgorem slučaju - izazvati požar u stanju mirovanja.

2. Skraćivanje veka samog punjača

Elektronske komponente unutar punjača imaju svoj radni vek. Kada je punjač neprekidno pod naponom, komponente se konstantno zagrevaju i habaju, što znatno skraćuje njegov životni vek i povećava šansu da vam otkaže baš onda kada vam je najpotrebniji.

Zlatno pravilo za bezbedan dom

Ukoliko ne želite da razmišljate o tome gde je koji punjač utaknut, najpraktičnije rešenje je produžni kabl sa prekidačem. Jednim klikom na dugme pred spavanje ili prilikom izlaska iz kuće isključujete sve punjače i prateće uređaje, čime osiguravate dom od nepredviđenih strujnih udara i čuvate opremu.

Da li vi imate naviku da izvlačite punjače iz zida ili ih držite stalno uključenim?

(Telegraf.rs)