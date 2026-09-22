Ekonomija

MALI SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Realizovano više od pet miliona isplata jednokratne novčane naknade

Novosti online

22. 09. 2026. u 15:52

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da su počele isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara, koja je namenjena punoletnim građanima Srbije, te da je danas realizovano oko 5,4 miliona isplata.

МАЛИ САОПШТИО СЈАЈНЕ ВЕСТИ: Реализовано више од пет милиона исплата једнократне новчане накнаде

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Kako je rekao, ukupno oko 7,1 miliona lica ostvaruje pravo na 6.000 dinara, a u taj broj spadaju i preminuli koji su stekli status nosioca prava iz Akcionarskog fonda.

„Već prvog dana realizovano je 5.402.530 isplata, od čega više od 4,9 miliona preko Banke Poštanska štedionica“, naveo je Mali.

Kada se govori o kategorijama koje su danas isplaćene, dodao je, reč je o oko 4,8 miliona lica koja su stekla status nosioca prava iz Akcionarskog fonda, a u tom broju se nalaze i preminuli, za koje novac pripada njihovim zakonskim naslednicima.

„Danas je isplaćeno i oko 580.000 građana koji nisu trebali da se prijavljuju za novčanu podršku, a to su penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći“, istakao je Mali, uz napomenu da od sutra počinju isplate punoletnim građanima koji su se na portalu Uprave za trezor prijavljivali za 6.000 dinara, a kojih je ukupno 1.749.066.

Prema njegovim rečima, predviđeno je da u sredu, 23. septembra, bude isplaćeno milion građana koji su se prijavili, u četvrtak pola miliona, i u petak, 25. septembra ostatak od prijavljenog broja građana, njih 249.066.

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