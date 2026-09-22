MALI SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Realizovano više od pet miliona isplata jednokratne novčane naknade
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da su počele isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara, koja je namenjena punoletnim građanima Srbije, te da je danas realizovano oko 5,4 miliona isplata.
Kako je rekao, ukupno oko 7,1 miliona lica ostvaruje pravo na 6.000 dinara, a u taj broj spadaju i preminuli koji su stekli status nosioca prava iz Akcionarskog fonda.
„Već prvog dana realizovano je 5.402.530 isplata, od čega više od 4,9 miliona preko Banke Poštanska štedionica“, naveo je Mali.
Kada se govori o kategorijama koje su danas isplaćene, dodao je, reč je o oko 4,8 miliona lica koja su stekla status nosioca prava iz Akcionarskog fonda, a u tom broju se nalaze i preminuli, za koje novac pripada njihovim zakonskim naslednicima.
„Danas je isplaćeno i oko 580.000 građana koji nisu trebali da se prijavljuju za novčanu podršku, a to su penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći“, istakao je Mali, uz napomenu da od sutra počinju isplate punoletnim građanima koji su se na portalu Uprave za trezor prijavljivali za 6.000 dinara, a kojih je ukupno 1.749.066.
Prema njegovim rečima, predviđeno je da u sredu, 23. septembra, bude isplaćeno milion građana koji su se prijavili, u četvrtak pola miliona, i u petak, 25. septembra ostatak od prijavljenog broja građana, njih 249.066.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PREOKRET U NEMAČKOJ: Pada izvoz automobila, raste uvoz iz Kine
22. 09. 2026. u 13:38
MANASTIRI I POLjOPRIVREDA: Crkvena imanja kao centri poljoprivrednog razvoja
22. 09. 2026. u 13:38
MALI: Završene prijave za 6.000 dinara, danas oko 5,4 miliona isplata
22. 09. 2026. u 10:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)