RAĐANJE KALEMARSTVA: Inspiracija rođena u gustim šumama gde su se dve grane na vetru dugo trljale
KALEMARSTVO se može posmatrati kao rađanje novog života, a na prostoru Balkana ono ima dugu tradiciju. Istorijski izvori beleže da je još krajem 9. veka Sveti Kliment Ohridski učio slovensko stanovništvo veštini kalemljenja voćaka.
Ali ako postavimo pitanje "Ko je bio prvi kalemar?" i konsultujemo više izvora, ovo pitanje ostaje bez preciznog odgovora, ali dolazimo do podatka da je kalemljenje nastalo pre više hiljada godina.
Istorijski zapisi pokazuju da su u Kini voćke uspešno kalemljene još 2000 godina pre nove ere, a kalemljenje se pominje i u antičkim spisima. Rimljani su ovu tehniku doveli do visokog nivoa u poljoprivredi, prenoseći plemenite sorte na divlje, otpornije podloge.
Jedno posmatranje kao rađanje ideje
Veruje se da su prvi ljudi dobili ideju posmatrajući prirodu – kada bi se u gustim šumama dve grane srodnih stabala pod vetrom dugo trljale i na kraju prirodno srasle. Ovu pojavu prirodnog spajanja tkiva čovek je uočio u dalekoj prošlosti, a zatim je usavršio i pretvorio u jednu od glavnih metoda razmnožavanja biljaka.
Ova pojava ima i svoje ime.
Ablaktiranje u prirodi dešava se kada se usled vetra ili teskobe dve grane istih ili srodnih vrsta dugo taru i pritiskaju jedna uz drugu. Kada se kora ošteti, kambijumi (tvorna tkiva) se spoje, tkivo se regeneriše i grane fizički sjedine u jedan organizam - kaže definicija.
Veštačko kalemljenje
Čovek je primetio da ovakve srasle voćke preživljavaju i da se osobine jedne grane prenose na drugu. To je dovelo do razvoja veštačkog kalemljenja, tehnike stare hiljadama godina. Danas se veštački spajaju podloga (deo sa korenom koji obezbeđuje stabilnost i hranu) i plemka (kalem-grančica željene sorte koja daje plod).
Zaključak je jasan - Priroda i njene neobične pojave uvek su bili i jesu inspiracija!
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MANASTIRI I POLjOPRIVREDA: Crkvena imanja kao centri poljoprivrednog razvoja
22. 09. 2026. u 13:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)