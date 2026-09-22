CENE DIZELA NA ISTORIJSKOM MAKSIMUMU: Haotično u SAD, tenzije na Bliskom istoku prave opštu pometnju na tržištu
CENE dizela u SAD dostigle su novi istorijski maksimum, jer poremećaji u globalnom snabdevanju gorivom i tenzije na Bliskom istoku nastavljaju da vrše pritisak na tržište.
Prema podacima Američkog automobilskog saveza (AAA), nacionalni prosek je u ponedeljak dostigao 6,5107 dolara po galonu (1,72 dolara po litru), što predstavlja rast u odnosu na 6,23 dolara pre nedelju dana i 5,58 dolara pre mesec dana. Dizel sada košta oko 76 odsto više nego pre godinu dana.
Globalna nestašica dizela dodatno je pogoršana sukobom SAD i Irana, kao i poremećajima u tokovima energenata kroz Ormuski moreuz. Napredovanje Huta duž jemenske obale Crvenog mora unelo je dodatnu neizvesnost, izazivajući zabrinutost za bezbednost plovidbe kroz moreuz Bab el-Mandeb i za izvoz saudijske nafte.
Zabrinutost zbog snabdevanja pojačala se dok predsednik SAD Donald Tramp razmatra naredne korake prema Iranu. Tokom vikenda je izjavio da razmatra opcije koje se kreću od vojne akcije i ekonomskog pritiska do postizanja sporazuma, uz nagoveštaj spremnosti za sastanak sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom tokom zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku.
Iranska Revolucionarna garda upozorila je da bi novi napad SAD podstakao Teheran da upotrebi novo oružje i proširi geografski opseg sukoba.
Tramp je takođe vršio pritisak na Vladimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na ruske rafinerije, tvrdeći da ti napadi pogoršavaju globalnu nestašicu dizela.
Istovremeno, Vašington je pooštrio sankcije prema Moskvi. Tramp je potpisao zakon usmeren na ruske sektore energetike i odbrane, kao i na mrežu za transport nafte, istovremeno odobravajući uvođenje carina do 100 odsto za glavne kupce ruske nafte i gasa.
Dizel je od ključnog značaja za američku ekonomiju, jer pokreće veći deo teretnog transporta i poljoprivredne mehanizacije u zemlji. Stoga, više cene mogu dovesti do poskupljenja transporta i proizvodnje robe, čime se pojačava inflatorni pritisak.
Do ovog naglog rasta cena dolazi u trenutku kada se Federalne rezerve bore sa upornom inflacijom. Prošle nedelje FED je podigao referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na raspon od 3,75 do 4 posto, što je prvo povećanje od 2023. godine. Predsedavajući FED-a Kevin Vorš izjavio je da je inflacija u SAD i dalje previsoka i da predugo traje.
(RT Balkan)
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