PEVA NA VAŠARU DOK MU JE ŽENA U PORODILIŠTU: Emir Habibović postaje otac po šesti put (FOTO)
Pevač Emir Habibović večeras nastupa na Šabačkom vašaru, dok istovremeno iščekuje najlepšu vest iz porodilišta.
Njegova supruga Tamara samo što se nije porodila, a dolazak njihovog sina očekuje se svakog
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Dok bude zabavljao publiku i ispunjavao poslovne obaveze, misli će mu biti uz Tamaru, koja se priprema za porođaj.
U porodici vlada veliko uzbuđenje, a sada se čeka samo vest iz porodilišta i dolazak malog Amira.
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