PEVA NA VAŠARU DOK MU JE ŽENA U PORODILIŠTU: Emir Habibović postaje otac po šesti put (FOTO)

Pevač Emir Habibović večeras nastupa na Šabačkom vašaru, dok istovremeno iščekuje najlepšu vest iz porodilišta.

Foto: Privatna arhiva

Njegova supruga Tamara samo što se nije porodila, a dolazak njihovog sina očekuje se svakog Foto: Privatna arhiva

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Dok bude zabavljao publiku i ispunjavao poslovne obaveze, misli će mu biti uz Tamaru, koja se priprema za porođaj.

U porodici vlada veliko uzbuđenje, a sada se čeka samo vest iz porodilišta i dolazak malog Amira.

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