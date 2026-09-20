Poznati

PEVA NA VAŠARU DOK MU JE ŽENA U PORODILIŠTU: Emir Habibović postaje otac po šesti put (FOTO)

Душан Цакић

20. 09. 2026. u 23:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Pevač Emir Habibović večeras nastupa na Šabačkom vašaru, dok istovremeno iščekuje najlepšu vest iz porodilišta.

ПЕВА НА ВАШАРУ ДОК МУ ЈЕ ЖЕНА У ПОРОДИЛИШТУ: Емир Хабибовић постаје отац по шести пут (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Njegova supruga Tamara samo što se nije porodila, a dolazak njihovog sina očekuje se svakog

Foto: Privatna arhiva

.

Dok bude zabavljao publiku i ispunjavao poslovne obaveze, misli će mu biti uz Tamaru, koja se priprema za porođaj.

U porodici vlada veliko uzbuđenje, a sada se čeka samo vest iz porodilišta i dolazak malog Amira.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal