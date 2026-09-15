AMERIČKI MINISTAR FINANSIJA: Udeo dolara u globalnim rezervama opao zbog Rusije i Kine
UDEO američkog dolara u globalnim deviznim rezervama opao je prvenstveno zbog dejstava Rusije i Kine; međutim, američka valuta nastavlja da jača svoju poziciju u globalnim plaćanjima, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.
-Jedino što primećujemo jeste smanjenje deviznih rezervi, a to proizilazi prvenstveno zbog smanjenja rezervi Rusije i Kine, rekao je Besent tokom saslušanja pred Odborom za finansije Predstavničkog doma SAD.
Ministar je napomenuo da američka valuta nastavlja da dominira u međunarodnoj trgovini.
-Vidimo da udeo američkog dolara u globalnim transakcijama nastavlja da raste. Faktički, ove godine udeo dolara u globalnim operacijama je porastao, naglasio je Besent.
Besent je kao dokaz otpornosti finansijskog sistema SAD naveo nedavne emisije državnih obveznica. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države sprovele su dve od najuspešnijih aukcija državnih obveznica u poslednjih 20 godina, čime su pokazale poverenje u politiku administracije i pouzdanost sistema u celini.
Ranije je zamenik šefa kabineta predsedničke administracije Rusije Maksim Oreškin rekao da je udeo američkog dolara i evra u servisiranju spoljne trgovine Rusije opao sa 80 na 15 odsto za poslednje četiri godine. Istovremeno je naglasio da, iako Moskva ne odustaje u potpunosti od plaćanja u tim valutama, one nikada više neće imati svoju nekadašnju ulogu.
sputnikportal.rs
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