Ekonomija

RUSIJA PRED TEHNOLOŠKOM TRKOM ZA SUVERENITET: Medvedev poslao jasnu poruku

D.D.

15. 09. 2026. u 19:51

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TEHNOLOŠKO vođstvo predstavlja ključni uslov za suverenitet Rusije, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

РУСИЈА ПРЕД ТЕХНОЛОШКОМ ТРКОМ ЗА СУВЕРЕНИТЕТ: Медведев послао јасну поруку

Foto:Michal Svítok / TASR / Profimedia

- Neću govoriti o značaju tehnološkog liderstva. To je, zaista, najvažniji uslov za jačanje suvereniteta naše zemlje i cilj nacionalnog razvoja koji je postavio predsednik kao šef države - rekao je Medvedev, na sednici Saveta za inovacije i tehnološki razvoj u inovacionom centru "Skolkovo".

Prema njegovim rečima, u Rusiji se ubrzano razvijaju i realizuju najsavremenije odbrambene tehnologije.

- Odbrambene tehnologije su takođe najvažnije i najsloženije tehnologije. One se brzo razvijaju i, što je veoma važno, veoma brzo se sprovode u praksi. Inače bismo se našli u potpuno drugačijoj situaciji- zaključio je on.

(Sputnjik)

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