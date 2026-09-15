TEHNOLOŠKO vođstvo predstavlja ključni uslov za suverenitet Rusije, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

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- Neću govoriti o značaju tehnološkog liderstva. To je, zaista, najvažniji uslov za jačanje suvereniteta naše zemlje i cilj nacionalnog razvoja koji je postavio predsednik kao šef države - rekao je Medvedev, na sednici Saveta za inovacije i tehnološki razvoj u inovacionom centru "Skolkovo".

Prema njegovim rečima, u Rusiji se ubrzano razvijaju i realizuju najsavremenije odbrambene tehnologije.

- Odbrambene tehnologije su takođe najvažnije i najsloženije tehnologije. One se brzo razvijaju i, što je veoma važno, veoma brzo se sprovode u praksi. Inače bismo se našli u potpuno drugačijoj situaciji- zaključio je on.

(Sputnjik)

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