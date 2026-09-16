ŠOK U KOMŠILUKU! Poznati fudbaler nestao pred meč, policija mu razvalila vrata od stana, a unutra...
Veliki skandal trese region! Mlada fudbalska zvezda iznenada je nestala nekoliko dana pre važne prvenstvene utakmice, a ono što su vatrogasci i policija zatekli kada su upali u njegov dom ostavilo je sve u šoku!
Prava drama odigrala se u rumunskom fudbalu kada se 23-godišnji Oktavijan Popesku, igrač slavnog FCSB-a, danima nije javljao na telefon uoči meča protiv ekipe UTA. Uplašena porodica i čelnici kluba odmah su alarmirali nadležne službe, strahujući od najgoreg.
Pošto niko nije otvarao vrata njegovog stana, policajci i vatrogasci su doneli radikalnu odluku i provalili unutra. Umesto mirnog doma, zatekli su prizor koji je šokirao sve prisutne. Popesku i još jedna osoba nalazili su se u stanju potpune, nekontrolisane euforije, okruženi kutijama i balonima punim dinitrogen-oksida, poznatijeg kao gas za smejanje!
Kada su službena lica pokušala da smire situaciju, mladi fudbaler je potpuno izgubio kontrolu. Počeo je verbalno da napada policajce i odbijao je bilo kakvu saradnju. Zbog ovako agresivnog ponašanja, policija ga je odmah predala medicinskoj ekipi, pa je hitnom reakcijom prevezen pravo u Kliniku za psihijatrijske bolesti kako bi se uradila hitna procena njegovog stanja!
Iako se ovaj nezapamćeni incident dogodio krajem avgusta, FCSB je učinio sve da priču sakrije od javnosti. Ipak, kazna je stigla brzo – klub ga je po hitnom postupku proterao na pozajmicu u grčki Levadijakos, i to bez ikakve opcije da Grci kasnije otkupe njegov ugovor
Da stvar bude još gora, rumunski mediji su otkrili da ovo Popeskuu nije prvi put. On je i pre godinu dana imao identičnu epizodu sa konzumacijom gasa za smejanje, ali je klub tada uspeo da spreči da ta informacija dospe u medije. Ovog puta, bruka je pukla, a karijera mlade zvezde ozbiljno je dovedena u pitanje!
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