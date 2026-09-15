GIGANTI SE UDRUŽILI: OpenAI sarađuje sa Antropikom i Guglom na bezbednosti veštačke inteligencije
KOMPANIJA OpenAI (OpenAI)sarađuje sa konkurentskim kompanijama Antropik (Anthropic) i Gugl(Google) na pitanjima bezbednosti veštačke inteligencije, objavio je Blumberg.
Pozivajući se na glavnog direktora kompanije OpenAI za globalnu politiku Krisa Lehejna, medij navodi da pomenuti tehnološki giganti već nekoliko nedelja razgovaraju o mogućnostima saradnje na bezbednosti veštačke inteligencije (AI), bez potrebe za pribavljanjem antimonopolskog izuzeća.
Lehejn je rekao da je važno da kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju sarađuju na pitanjima bezbednosti, u trenutku kada raste bojazan od potencijalno ozbiljnih, pa i egzistencijalnih rizika povezanih sa razvojem naprednih AI sistema, preneo je Rojters.
OpenAI je, takođe, izrazio podršku dvostranačkoj grupaciji zakonodavaca u Sjedinjenim Američkim Državama čiji je cilj smanjenje rizika od katastrofalnih posledica razvoja veštačke inteligencije.
Vest dolazi nakon što su čelnici vodećih američkih kompanija za veštačku inteligenciju poslednjih dana pozvali na usporavanje razvoja tehnologije zbog zabrinutosti u vezi sa njenom bezbednošću.
Za to se, pre svega, izvršni direktor Antropika Dario Amodei založio, a izvršni direktor firme OpenAI Sem Altman izrazio je spremnost da njegova kompanija uskladi tempo razvoja sa drugim laboratorijama za veštačku inteligenciju.
Tanjug
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