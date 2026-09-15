Ekonomija

GIGANTI SE UDRUŽILI: OpenAI sarađuje sa Antropikom i Guglom na bezbednosti veštačke inteligencije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 09. 2026. u 23:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOMPANIJA OpenAI (OpenAI)sarađuje sa konkurentskim kompanijama Antropik (Anthropic) i Gugl(Google) na pitanjima bezbednosti veštačke inteligencije, objavio je Blumberg.

ГИГАНТИ СЕ УДРУЖИЛИ: ОпенАИ сарађује са Антропиком и Гуглом на безбедности вештачке интелигенције

Foto: Photo by Gabriele Malaspina on Unsplash

Pozivajući se na glavnog direktora kompanije OpenAI za globalnu politiku Krisa Lehejna, medij navodi da pomenuti tehnološki giganti već nekoliko nedelja razgovaraju o mogućnostima saradnje na bezbednosti veštačke inteligencije (AI), bez potrebe za pribavljanjem antimonopolskog izuzeća.

Lehejn je rekao da je važno da kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju sarađuju na pitanjima bezbednosti, u trenutku kada raste bojazan od potencijalno ozbiljnih, pa i egzistencijalnih rizika povezanih sa razvojem naprednih AI sistema, preneo je Rojters.

OpenAI je, takođe, izrazio podršku dvostranačkoj grupaciji zakonodavaca u Sjedinjenim Američkim Državama čiji je cilj smanjenje rizika od katastrofalnih posledica razvoja veštačke inteligencije.

Vest dolazi nakon što su čelnici vodećih američkih kompanija za veštačku inteligenciju poslednjih dana pozvali na usporavanje razvoja tehnologije zbog zabrinutosti u vezi sa njenom bezbednošću.

Za to se, pre svega, izvršni direktor Antropika Dario Amodei založio, a izvršni direktor firme OpenAI Sem Altman izrazio je spremnost da njegova kompanija uskladi tempo razvoja sa drugim laboratorijama za veštačku inteligenciju.

Tanjug

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta

Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta