MELONI OTVORILA KARTE: Italija traži velike promene u EU – evo šta je poručila o migrantima, energentima i novom budžetu
PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni sastala se danas u Rimu sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, sa kojim je razgovarala o ključnim pitanjima evropske i međunarodne agende, uključujući pregovore o novom Višegodišnjem finansijskom okviru Evropske unije (EU) za period 2028-2034. godine.
Meloni je, navodi se u saopštenju kancelarije premijera Italije, potvrdila odlučnost Rima da radi na budžetu EU koji će odgovarati strateškim prioritetima Unije, počev od Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Kohezione politike, koje su predviđene ugovorima EU i predstavljaju osnovu evropske konkurentnosti i ekonomske bezbednosti.
Kako je navedeno u saopštenju, novi budžet trebalo bi da pruži odgovarajuću podršku industriji i istraživanju u uslovima globalne konkurencije, kao i da ojača partnerstva sa zemljama porekla i tranzita ilegalnih migracionih tokova.
Italija je spremna da doprinese finansiranju novog Višegodišnjeg finansijskog okvira, u okviru uravnoteženog rešenja koje bi isključilo uvođenje novih evropskih poreza i racionalizovalo administrativne rashode EU, naglasila je Meloni.
Meloni je podržala i predlog Košte da konkurentnost bude prva tačka dnevnog reda narednog sastanka Evropskog saveta, posebno istakavši da kontinuirani rast cena energenata zahteva ciljane i hitne mere na nivou EU, kako bi se pružila podrška evropskim kompanijama i građanima.
Italijanska premijerka je pozitivno ocenila i uvrštavanje strateške rasprave o migracijama na dnevni red, navodeći da će ona omogućiti sagledavanje novog evropskog pristupa borbi protiv ilegalnih migracija, inovativnih rešenja i primene nove uredbe o povratku migranata.
U tom kontekstu, posebnu pažnju, ističe Meloni trebalo bi posvetiti jačanju kontrole spoljnih granica EU i dodatnom učvršćivanju partnerstava sa zemljama porekla i tranzita migranata.
(Tanjug)
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