Ekonomija

MELONI OTVORILA KARTE: Italija traži velike promene u EU – evo šta je poručila o migrantima, energentima i novom budžetu

D.D.

15. 09. 2026. u 18:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni sastala se danas u Rimu sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, sa kojim je razgovarala o ključnim pitanjima evropske i međunarodne agende, uključujući pregovore o novom Višegodišnjem finansijskom okviru Evropske unije (EU) za period 2028-2034. godine.

МЕЛОНИ ОТВОРИЛА КАРТЕ: Италија тражи велике промене у ЕУ – ево шта је поручила о мигрантима, енергентима и новом буџету

Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Meloni je, navodi se u saopštenju kancelarije premijera Italije, potvrdila odlučnost Rima da radi na budžetu EU koji će odgovarati strateškim prioritetima Unije, počev od Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Kohezione politike, koje su predviđene ugovorima EU i predstavljaju osnovu evropske konkurentnosti i ekonomske bezbednosti.

Kako je navedeno u saopštenju, novi budžet trebalo bi da pruži odgovarajuću podršku industriji i istraživanju u uslovima globalne konkurencije, kao i da ojača partnerstva sa zemljama porekla i tranzita ilegalnih migracionih tokova.

Italija je spremna da doprinese finansiranju novog Višegodišnjeg finansijskog okvira, u okviru uravnoteženog rešenja koje bi isključilo uvođenje novih evropskih poreza i racionalizovalo administrativne rashode EU, naglasila je Meloni. 

Meloni je podržala i predlog Košte da konkurentnost bude prva tačka dnevnog reda narednog sastanka Evropskog saveta, posebno istakavši da kontinuirani rast cena energenata zahteva ciljane i hitne mere na nivou EU, kako bi se pružila podrška evropskim kompanijama i građanima.

Italijanska premijerka je pozitivno ocenila i uvrštavanje strateške rasprave o migracijama na dnevni red, navodeći da će ona omogućiti sagledavanje novog evropskog pristupa borbi protiv ilegalnih migracija, inovativnih rešenja i primene nove uredbe o povratku migranata.

U tom kontekstu, posebnu pažnju, ističe Meloni trebalo bi posvetiti jačanju kontrole spoljnih granica EU i dodatnom učvršćivanju partnerstava sa zemljama porekla i tranzita migranata.

(Tanjug)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Na dobrom smo putu da do 2030. imamo 3,5 gigavata novih kapaciteta iz OIE
Ekonomija

0 0

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Na dobrom smo putu da do 2030. imamo 3,5 gigavata novih kapaciteta iz OIE

STRATEŠKI cilj da do 2030. dostignemo najmanje 3,5 gigavata novih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije izgleda realno i dostižno, u kombinaciji privatnih investicija koje su već u realizaciji, investicija EPS-a i očekivanom daljem rastu broja kupaca-proizvođača i aktivnih kupaca, rekla je danas ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović u Vrdniku na konferenciji "OIE Srbija 2026".

15. 09. 2026. u 14:42

Politika
Tenis
Fudbal
SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo

SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo