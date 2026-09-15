PANIKA ZBOG NAFTE: Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod, Amerika šalje pomoć
SNAGE Sjedinjenih Američkih Država pomažu u izvozu saudijske nafte kroz Ormuski moreuz nakon raketnih napada na naftovod "Istok-zapad" u Saudijskoj Arabiji, izjavio je danas američki ministar energetike Kris Rajt.
"Saudijske vlasti poslednjih dana preduzimaju brze mere kako bi se veća količina nafte, koja više ne prolazi kroz naftovod 'Istok-Zapad', usmerila ka izlazu iz Ormuskog moreuza uz pomoć američke vojske", rekao je Rajt, prenosi televizija CNBC.
On je izrazio uverenje da će taj naftovod ponovo početi sa radom u narednih nekoliko dana. "Reč je o napadima koje podržava Iran, a izvode ih posredničke grupe", naveo je Rajt. Saudijska Arabija zatvorila je naftovod "Istok-Zapad" nakon što su ga pogodile rakete lansirane iz Iraka, ali još nije poznato da li je rakete lansrala neka militantna grupa, niti je iko preuzeo odgovornost za napad.
Više kupaca saudijske nafte i trgovaca izrazilo je zabrinutost da će Saudijskoj Arabiji ponestati zaliha nafte za izvoz ukoliko u roku od nekoliko dana ponovo ne pokrene svoj glavni naftovod ka Crvenom moru, što bi dovelo do gubitka od čak četiri odsto globalnih zaliha.
Dalji pad isporuka iz Saudijske Arabije pogoršaće globalnu nestašicu u snabdevanju, koja je već podigla cene goriva na rekordne nivoe, podstakla inflaciju širom sveta i dovela prinose na američke obveznice na najviši nivo od finansijske krize 2008. godine.
(Tanjug)
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