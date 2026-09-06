Ekonomija

SVE SPREMNO ZA SUTRAŠNJI POČETAK PRIJAVA: Evo koje dve kategorije građana mogu da dobiju jednokratnu novčanu naknadu (VIDEO)

V.N.

06. 09. 2026. u 12:31

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SVE je spremno za početak prijave punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade, koja će početi večeras u ponoć, u noći između nedelje i ponedeljka.

СВЕ СПРЕМНО ЗА СУТРАШЊИ ПОЧЕТАК ПРИЈАВА: Ево које две категорије грађана могу да добију једнократну новчану накнаду (ВИДЕО)

Foto: AI Generated/Gemini

Prijave će biti moguće na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, u periodu od 7. do 21. septembra.

Jednokratna novčana naknada biće isplaćema punoletnim državljanima Republike Srbije, ali tu imamo dve kategorije građana.

Građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, ne treba da se prijavljuju za novčanu podršku države, jer pravo na novčanu naknadu ostvaruju iz Akcionarskog fonda. Njima će novac biti isplaćen u utorak, 22. septembra.

- Naravno, građani će putem portala Uprave za trezor moći da provere da li imaju status nosioca prava na besplatne akcije, a shodno tome i da li treba da se prijavljuju. Sa druge strane, punoletni građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, trebaće da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu. Prijava će biti veoma jednostavna i brza. Isplata novčane naknade građanima koji se za nju prijavljuju biće od 23. do 25. septembra - rekao je ministar finansija Siniša Mali. 

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