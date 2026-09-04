U NAREDNE četiri godine Volksvagen će otpustiti 100 hiljada ljudi! A Srbija, zahvaljujući mudroj politici Aleksandra Vučića, otvara nova radna mesta! Izbori će odlučiti da li će se tako nastaviti ili će blokaderska politika zaustaviti Srbiju u vremenima ekonomske krize u čitavom svetu.

Foto: Jens SCHLÜTER/AFP/Profimedia

Automobilska kompanija Folksvagen objavila je da će do kraja decenije ukinuti 100.000 radnih mesta nakon što je pogođena američkim carinama i žestokom konkurencijom kineskih rivala.

Nemački proizvođač je saopštio da su se menadžment i sindikati složili, kao deo sveobuhvatnog plana smanjenja troškova, da smanje dodatnih 50.000 radnih mesta do 2030. godine, čime bi ukupan broj planiranih gubitaka radnih mesta dostigao 100.000.

Broj modela automobila koje proizvodi Folksvagen grupa, koja uključuje brendove Bentli i Audi, biće prepolovljen, dok bi četiri proizvodna pogona u Nemačkoj takođe mogla biti zatvorena u narednih osam godina.

- Neophodno je sistematski uskladiti broj zaposlenih sa ekonomskom realnošću - navodi se u saopštenju Folksvagena.

Kompanija je saopštila da je odobrila plan koji uključuje "smanjenje oko 50.000 radnih mesta", pored dodatnih 50.000 koji su već dogovoreni.

Generalni direktor Folksvagena, Oliver Blum, izviždan je prošlog meseca od strane osoblja tokom obilaska sedišta kompanije u Volfsburgu, na severu Nemačke, kao deo dijaloga kompanije o potrebi rešavanja njenih finansijskih izazova.

Foto: Jens SCHLÜTER/AFP/Profimedia Demonstranti protiv smanjenja broja radnih mesta ispre Folksvagenove fabrike u Cvikauu, kojoj preti zatvaranje

U to vreme, Blumovi planovi restrukturiranja, za koje se pričalo da predviđaju povećanje smanjenja broja zaposlenih sa 50.000 na 100.000, još uvek nisu bili odobreni od strane moćnog nadzornog odbora Folksvagena, koji predstavlja radnu snagu i akcionare.

Međutim, u četvrtak je kompanija, najveći evropski proizvođač automobila, saopštila da je upravni odbor odobrio predloge.

- Nadzorni odbor je jednoglasno odobrio plan izvršnog odbora za budućnost koji je danas predstavljen - rekao je Blum i dodao:

- Ovo je snažan signal za budućnost Folksvagen grupe.

Ukupno 100.000 otpuštanja biće najveće restrukturiranje ikada sprovedeno u svetskoj automobilskoj industriji, što će obuhvatiti oko 15% zaposlenih proizvođača automobila.

Folksvagen zapošljava više od 650.000 ljudi u svim svojim brendovima, što uključuje i Škodu, Seat, Porše, Kupru i Lamborgini.

Folksvagen je u četvrtak takođe saopštio da su se menadžment i sindikati složili da budućnost četiri nemačke fabrike - u Hanoveru, Emdenu, Cvikauu i Nekarzulmu - ne može biti zagarantovana do 2030-ih.

Analitičari Dojče banke rekli su da je odobravanje plana restrukturiranja bio "fundamentalan proboj" i dokazao da su investitori koji su verovali da je proizvođač automobila "nepopravljiv" pogrešili.

- Jednoglasno odobrenje je, po našem mišljenju, fundamentalni proboj i mnogo bolji ishod nego što se strahovalo - rekao je analitičar banke u poruci investitorima u petak.

- Da bude jasno, [sporazum] ne rešava Folksvagenove izazove preko noći. Izvršenje ostaje ključno. Tržišna debata nikada se nije odnosila na to da li Folksvagen ima izazove. Radilo se o tome da li se ti izazovi realno mogu rešiti u okviru složene strukture upravljanja Folksvagena. [Sporazum] ne okončava tu debatu, ali pruža do sada najjači dokaz da bi odgovor mogao biti potvrdan - dodao je.

Folksvagen se suočava sa sve većim pritiskom zbog jake kineske konkurencije u Evropi, smanjenja prodaje u Kini i visokih američkih carina. Čak i pre toga, godinama se borio sa padom profita i prekomernom proizvodnjom u Evropi.

Analitičari u Sitiju nazvali su dogovor "hrabrim i racionalnim planom".

Analitičari banke su rekli:

- Ovo je hrabar plan i realna odluka za sve zainteresovane. S obzirom na konkurentnost VW-ovih fabrika u Nemačkoj i nedostatak globalnih mogućnosti za prihod, VW jednostavno nije imao drugog izbora.

- S obzirom na strukturu nadzornog odbora Folksvagena, ovo takođe ilustruje odgovornost koju je radnički savet preuzeo za obezbeđivanje dugoročnog opstanka osnovnog poslovanja Folksvagena u Evropi - dodali su.

Akcije Folksvagena porasle su za 8% u ranim trgovanja u petak.

Teška situacija na kineskom tržištu pogodila je i druge proizvođače automobila, a BMW je smanjio svoje prognoze profita za ovu godinu zbog poremećaja izazvanih ratom u Iranu i problema kompanije na kineskom tržištu.

I dok Folksvagen u Nemačkoj najavljuje gašenje 100.000 radnih mesta, Srbija nastavlja da privlači investicije u automobilsku industriju. U Čačku je otvorena fabrika nemačkog PWO-a, koja bi trebalo da zaposli do 800 ljudi, dok je Stellantis-u u Kragujevcu, prema rečima Aleksandra Vučića, potrebno još oko 1.000 radnika zbog proširenja proizvodnje. Danas je Vučić najavio i novu investiciju u automobilskoj industriji u Subotici, koja bi trebalo da donese 200 novih radnih mesta.

(Gardijan)

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