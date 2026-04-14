MNOGO KOŠTA: Ovo je najveća greška pri renoviranju stana za koju dajete hiljade evra

RENOVIRANjE stana mnogima izgleda kao uzbudljiv početak novog poglavlja, ali u praksi često preraste u izvor stresa, neočekivanih troškova i razočaranja.

Dok se vlasnici najčešće fokusiraju na izbor pločica, boje zidova ili nameštaja, jedna ključna stvar se uporno zanemaruje, i upravo ona najčešće stvara probleme koji kasnije mogu koštati i po nekoliko hiljada evra.

Najveća greška koju ljudi prave pri renoviranju je to što radove započinju bez jasnog plana instalacija i rasporeda prostora. Majstori retko unapred upozoravaju na ovo, jer im često odgovara da se stvari rešavaju “usput”. Međutim, takav pristup gotovo uvek dovodi do dodatnih radova, probijanja rokova i povećanja budžeta.

Ne počinjati bez plana

Kada se renoviranje sprovodi bez preciznog plana, često se dogodi da se već završeni radovi moraju rušiti i raditi ponovo. Jedna pogrešno postavljena utičnica ili cev može značiti razbijanje zida, ponovno krečenje i dodatni rad majstora. Najčešći scenario izgleda ovako: prvo se završe grubi radovi, a tek tada vlasnici shvate da im raspored prostora ne odgovara. Tada počinje lančana reakcija problema.

Loša komunikacija s majstorima vodi do grešaka

Ako planirate renoviranje, obratite pažnju na stvari koje se najčešće zanemaruju. Nema preciznog plana pre početka radova jer ljudi kreću “otprilike”, bez detaljnog projekta. Instalacije se rade bez razmišljanja o svakodnevnim navikama, utičnice su na pogrešnim mestima, prekidači loše pozicionirani i često nedostaju priključci.

Kupovina nameštaja pre definisanja prostora često rezultira problemima jer dimenzije ne odgovaraju prostoru. Loša komunikacija s majstorima takođe vodi do grešaka jer se pretpostavlja da oni znaju šta treba da rade, a bez jasnih uputstava dolazi do propusta. Promene tokom radova dodatno koštaju i usporavaju proces, a štednja na pogrešnim stvarima, najčešće instalacijama, može se kasnije pokazati preskupom.

Raspored nameštaja definiše mesto utičnice

Dobra vest je da se ova greška lako izbegava, ali samo ako se unapred planira. Pre nego što majstori uopšte uđu u stan, važno je napraviti detaljan raspored nameštaja i definisati gde će biti svi uređaji. Treba isplanirati utičnice, rasvetu i vodovod, ali i predvideti buduće potrebe poput klima-uređaja ili dodatnih aparata. Pametni vlasnici prvo projektuju prostor, a tek onda započinju radove. To je ključna razlika između renoviranja koje teče glatko i onog koje se pretvara u noćnu moru.

