Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva

Gorana Novaković

15. 04. 2026. u 15:01

KAKO hladnoća popušta, pelet je sve povoljniji na stovarištima širom zemlje. Za razliku od zimus, kada se ovaj ekološki ogrev prodavao na džak, a cena za tonu dostizala i do 50.000 dinara, sada se on može pazariti i po 20 odsto nižoj ceni, odnosno do 38.000 dinara po toni. Situacija na tržištu prethodne grejne sezone, svojevrsna je opomena, te su nadležnim ministarstvima predočene određene mere, kako bi se izbegli vrtoglava potražnja i rast vrednosti ovog, sve popularnijeg goriva u domaćinstvima.

Foto: N.Skenderija

U poslednje tri godine, broj kuća koje se greju na pelet porastao je za 40.000, tako da se trenutno na ovo gorivo greje više od 200.000 domaćinastava. To što država daje podsticaje za zamenu ložišta, prihvatljivijim za životnu sredinu, mogao bi biti ključan razlog što se građani odlučuju za ovaj vid grejanja. Ipak, nestabilna situacija početkom ove godine, kada je reč o nabavci peleta, bila je povod da se struka okupi u Privrednoj komori Srbije i razgovara o načinima da se predupredi skok cena. Prema rečima profesora Šumarskog fakulteta Branka Glavonjića, doneta su dva zaključka.

- Kao prvi zaključak je da bi trebalo pelet uvesti u robne rezerve, kako bi se moglo brzo reagovati kad dođe do poremećaja. Ova mera je neophodna s obzirom na rast broja potrošača u poslednje vreme. Kao druga mera, predložen je vanredni nadzor tržišne inspekcije. Oba zaključka poslala je Privredna komora Srbije nadležnim ministarstvima - rekao je Glavonjić.

Komšije bile u problemu

TOKOM prethodne zime, peleta nije bilo ni u okruženju, u Crnog Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, pa se manjak nije mogao pokriti ni iz uvoza. U pojedinim zemljama je zbog poskupljenja uvedena i ograničena cena kako bi se smirili skokovi, a u nekima je bio problem sa snabdevanjem. Na nivou Evropske unije, svi proizvođači koji žele da distribuiraju pelet, moraju da poseduju sertifikat.

I dok se u jeku sezone tona peleta prodavala za čak 50.000 dinara, vreme za njegovu nabavku je upravo sada, kada otopli. Ovaj energent je jeftiniji, a pravovremena nabavka pomoći će da se izbegne destabilizacija sa zalihama, kao što je bio slučaj zimus. Osim toga, i novčanici će biti zahvalni, jer neće biti potrebno izdvajati duplo više novca ukoliko se sačeka da zima zakuca na vrata.

- Od oktobra prošle godine, pa sve do sredine januara, naglo je porasla tražnja za peletom, nakon što je struja poskupela - podseća Glavonjić. - Manji broj potrošača je u kratkom vremenskom periodu ispraznio stovarišta, pa nije moglo brzo da se odgovori na nagli skok potražnje, što je izazvalo nestašice peleta i rast cena.

Stručnjaci naglašavaju da domaće fabrike imaju kapacitet da zadovolje potražnju. Ali, niske temperature prethodne zime iznenadile su i građane i proizvođače, pa ni uvoz nije pomogao da se u kratkom roku povećaju zalihe. Zato je savet da se pelet nabavlja tokom cele godine,da se zalihe dopunjuju više puta i tako bi se troškovi rasporedili bili podnošljiviji za kućni budžet. Najbolji period je od aprila do jula, jer su cene najniže i ponuda je najveća. Takođe, preporuka građanima je da se raspitaju pre kupovine i posete veći broj stovarišta, jer se razlikuju cene po nekoliko hiljada od istog proizvođača na različitim lokacijama.

Vremenske neprilike navele su zimus pojedine trgovce da podignu cenu peleta. Tako je tona bila za oko 120 evra skuplja nego u avgustu i septembru 2025. kada je koštao od 28.000 do 30.000 dinara. Deo poskupljenja je tada bio opravdan, jer su porasli i troškovi proizvodnje, ali bilo je i onih maloprodavaca koji su zloupotrebili okolnosti.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Analiza "Novosti": Sve zamke i izazovi prodaje NIS

NEIZVESNOST u vezi sa rešavanjem ključnog energetskog pitanja naše zemlje - "Naftne industrije Srbije", dodatno je pojačana posle promene vlasti u Mađarskoj. Pobeda Petera Mađara i njegove stranke Tisa na parlamentarnim izborima u nedelju mogla bi da zakomplikuje dosadašnje pregovore o kupoprodaji ruskog udela u NIS između "Mola" i "Gaspromnjefta".

15. 04. 2026. u 15:05

Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji

MINISTAR poljoprivrede Dragan Glamočić na Uskrs je posetio međunarodne sajmove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva u Češkoj, gde su se predstavili i srpski proizvođači. Kako je najavio, dve zemlje sarađivaće na zajedničkim projektima, među kojima je i formiranje agrocentra, koji će koristiti najnovije tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji i satelitskim snimcima. Odatle je put nastavio u Veronu, na međunarodni sajam vina "Vinitalu".

15. 04. 2026. u 14:45

Podaci Agencije za privredne registre: Najviše subvencija poljoprivredi

AGENCIJA za privredne registre objavila je Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, koja pokazuje da su u 2025. realizovana podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 301,0 milijardi dinara. Od toga bespovratna čine 284,1 milijardi dinara odnosno 94,4 odsto ukupnih podsticaja. Od tog iznosa je za bespovratne subvencije opredeljeno 141,8 milijardi dinara.

15. 04. 2026. u 14:43

