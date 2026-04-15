Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva

KAKO hladnoća popušta, pelet je sve povoljniji na stovarištima širom zemlje. Za razliku od zimus, kada se ovaj ekološki ogrev prodavao na džak, a cena za tonu dostizala i do 50.000 dinara, sada se on može pazariti i po 20 odsto nižoj ceni, odnosno do 38.000 dinara po toni. Situacija na tržištu prethodne grejne sezone, svojevrsna je opomena, te su nadležnim ministarstvima predočene određene mere, kako bi se izbegli vrtoglava potražnja i rast vrednosti ovog, sve popularnijeg goriva u domaćinstvima.

U poslednje tri godine, broj kuća koje se greju na pelet porastao je za 40.000, tako da se trenutno na ovo gorivo greje više od 200.000 domaćinastava. To što država daje podsticaje za zamenu ložišta, prihvatljivijim za životnu sredinu, mogao bi biti ključan razlog što se građani odlučuju za ovaj vid grejanja. Ipak, nestabilna situacija početkom ove godine, kada je reč o nabavci peleta, bila je povod da se struka okupi u Privrednoj komori Srbije i razgovara o načinima da se predupredi skok cena. Prema rečima profesora Šumarskog fakulteta Branka Glavonjića, doneta su dva zaključka.

- Kao prvi zaključak je da bi trebalo pelet uvesti u robne rezerve, kako bi se moglo brzo reagovati kad dođe do poremećaja. Ova mera je neophodna s obzirom na rast broja potrošača u poslednje vreme. Kao druga mera, predložen je vanredni nadzor tržišne inspekcije. Oba zaključka poslala je Privredna komora Srbije nadležnim ministarstvima - rekao je Glavonjić.

Komšije bile u problemu TOKOM prethodne zime, peleta nije bilo ni u okruženju, u Crnog Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, pa se manjak nije mogao pokriti ni iz uvoza. U pojedinim zemljama je zbog poskupljenja uvedena i ograničena cena kako bi se smirili skokovi, a u nekima je bio problem sa snabdevanjem. Na nivou Evropske unije, svi proizvođači koji žele da distribuiraju pelet, moraju da poseduju sertifikat.

I dok se u jeku sezone tona peleta prodavala za čak 50.000 dinara, vreme za njegovu nabavku je upravo sada, kada otopli. Ovaj energent je jeftiniji, a pravovremena nabavka pomoći će da se izbegne destabilizacija sa zalihama, kao što je bio slučaj zimus. Osim toga, i novčanici će biti zahvalni, jer neće biti potrebno izdvajati duplo više novca ukoliko se sačeka da zima zakuca na vrata.

- Od oktobra prošle godine, pa sve do sredine januara, naglo je porasla tražnja za peletom, nakon što je struja poskupela - podseća Glavonjić. - Manji broj potrošača je u kratkom vremenskom periodu ispraznio stovarišta, pa nije moglo brzo da se odgovori na nagli skok potražnje, što je izazvalo nestašice peleta i rast cena.

Stručnjaci naglašavaju da domaće fabrike imaju kapacitet da zadovolje potražnju. Ali, niske temperature prethodne zime iznenadile su i građane i proizvođače, pa ni uvoz nije pomogao da se u kratkom roku povećaju zalihe. Zato je savet da se pelet nabavlja tokom cele godine,da se zalihe dopunjuju više puta i tako bi se troškovi rasporedili bili podnošljiviji za kućni budžet. Najbolji period je od aprila do jula, jer su cene najniže i ponuda je najveća. Takođe, preporuka građanima je da se raspitaju pre kupovine i posete veći broj stovarišta, jer se razlikuju cene po nekoliko hiljada od istog proizvođača na različitim lokacijama.

Vremenske neprilike navele su zimus pojedine trgovce da podignu cenu peleta. Tako je tona bila za oko 120 evra skuplja nego u avgustu i septembru 2025. kada je koštao od 28.000 do 30.000 dinara. Deo poskupljenja je tada bio opravdan, jer su porasli i troškovi proizvodnje, ali bilo je i onih maloprodavaca koji su zloupotrebili okolnosti.