Novčane kazne za nepoštene prodavce: Odbor za evropske integracije podržao naše predloge zakona u oblasti trgovine

SKUPŠTINSKI Odbor za evropske integracije podržao je na jučerašnjoj sednici predloge tri zakona u oblasti trgovine, kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje sa tekovinama Evropske unije. Reč je o Predlogu zakona o trgovačkim praksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini i Predlogu zakona o zaštiti potrošača.

Obrazlažući Predlog zakona o trgovačkim praksama na određene proizvode, Sandra Dokić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine kazala je da nadležnost nad utvrđivanjem nepoštene trgovačke prakse sprovodi Komisija za zaštitu konkurencije.

Obaveze trgovaca TRGOVAC je prvi put u obavezi da isporuči ili digitalnu uslugu u skladu sa predviđenim ugovorom i sa onim što potrošač očekuje. Roba mora da odgovara opisu, vrsti, količini i kvalitetu. Osim dosadašnje zabrane prodaje alkoholnih proizvoda maloletnim osobama, dodaje se i zabrana prodaje duvanskih proizvoda i elektronskih cigareta mlađima od 18 godina.

- Postupak je transparentan, a Komisija je dužna da do 1. marta svake godine sačini izveštaj o svim praksama i naznači sve trgovce koji su imali određenu nepoštenu praksu - objasnila je Dokić. - Imamo meru zaštite od nepoštene prakse, to su novčani iznosi, a kazne, u zavisnosti od prometa, mogu da se kreću i do milion i više evra.

Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, uvodi se elektronski registar otkupnih mesta poljoprivrednih proizvoda, sa ciljem da se pojednostave administrativne procedure za trgovce u sektoru poljoprivrede.

- Predviđeno je formiranje jedinstvenog šifrarnika proizvoda. Do sada su trgovci za potpuno isti proizvod imali drugačiji naziv, neku drugu šifru, bar kod ili oznaku. To usporava razmenu podataka i povećava rizik od greške - naveo je predstavnik ministarstva Željko Rakić.

Predlog zakona o zaštiti potrošača predstavlja odgovor na obavezu Srbije da se harmonizuje sa direktivama EU koje su direktno uvezane za prodaju robe, isporuku digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, i potencijalno određivanje prava i obaveza.