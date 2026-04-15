Ekonomija

Novčane kazne za nepoštene prodavce: Odbor za evropske integracije podržao naše predloge zakona u oblasti trgovine

Gorana Novaković

15. 04. 2026. u 14:50

SKUPŠTINSKI Odbor za evropske integracije podržao je na jučerašnjoj sednici predloge tri zakona u oblasti trgovine, kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje sa tekovinama Evropske unije. Reč je o Predlogu zakona o trgovačkim praksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini i Predlogu zakona o zaštiti potrošača.

Новчане казне за непоштене продавце: Одбор за европске интеграције подржао наше предлоге закона у области трговине

Foto: Jochen Tack / Alamy / Profimedia

Obrazlažući Predlog zakona o trgovačkim praksama na određene proizvode, Sandra Dokić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine kazala je da nadležnost nad utvrđivanjem nepoštene trgovačke prakse sprovodi Komisija za zaštitu konkurencije.

Obaveze trgovaca

TRGOVAC je prvi put u obavezi da isporuči ili digitalnu uslugu u skladu sa predviđenim ugovorom i sa onim što potrošač očekuje. Roba mora da odgovara opisu, vrsti, količini i kvalitetu. Osim dosadašnje zabrane prodaje alkoholnih proizvoda maloletnim osobama, dodaje se i zabrana prodaje duvanskih proizvoda i elektronskih cigareta mlađima od 18 godina.

- Postupak je transparentan, a Komisija je dužna da do 1. marta svake godine sačini izveštaj o svim praksama i naznači sve trgovce koji su imali određenu nepoštenu praksu - objasnila je Dokić. - Imamo meru zaštite od nepoštene prakse, to su novčani iznosi, a kazne, u zavisnosti od prometa, mogu da se kreću i do milion i više evra.

Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, uvodi se elektronski registar otkupnih mesta poljoprivrednih proizvoda, sa ciljem da se pojednostave administrativne procedure za trgovce u sektoru poljoprivrede.

- Predviđeno je formiranje jedinstvenog šifrarnika proizvoda. Do sada su trgovci za potpuno isti proizvod imali drugačiji naziv, neku drugu šifru, bar kod ili oznaku. To usporava razmenu podataka i povećava rizik od greške - naveo je predstavnik ministarstva Željko Rakić.

Predlog zakona o zaštiti potrošača predstavlja odgovor na obavezu Srbije da se harmonizuje sa direktivama EU koje su direktno uvezane za prodaju robe, isporuku digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, i potencijalno određivanje prava i obaveza.

Analiza Novosti: Sve zamke i izazovi prodaje NIS
Analiza "Novosti": Sve zamke i izazovi prodaje NIS

NEIZVESNOST u vezi sa rešavanjem ključnog energetskog pitanja naše zemlje - "Naftne industrije Srbije", dodatno je pojačana posle promene vlasti u Mađarskoj. Pobeda Petera Mađara i njegove stranke Tisa na parlamentarnim izborima u nedelju mogla bi da zakomplikuje dosadašnje pregovore o kupoprodaji ruskog udela u NIS između "Mola" i "Gaspromnjefta".

15. 04. 2026. u 15:05

Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva
Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva

KAKO hladnoća popušta, pelet je sve povoljniji na stovarištima širom zemlje. Za razliku od zimus, kada se ovaj ekološki ogrev prodavao na džak, a cena za tonu dostizala i do 50.000 dinara, sada se on može pazariti i po 20 odsto nižoj ceni, odnosno do 38.000 dinara po toni. Situacija na tržištu prethodne grejne sezone, svojevrsna je opomena, te su nadležnim ministarstvima predočene određene mere, kako bi se izbegli vrtoglava potražnja i rast vrednosti ovog, sve popularnijeg goriva u domaćinstvima.

15. 04. 2026. u 15:01

Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji
Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji

MINISTAR poljoprivrede Dragan Glamočić na Uskrs je posetio međunarodne sajmove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva u Češkoj, gde su se predstavili i srpski proizvođači. Kako je najavio, dve zemlje sarađivaće na zajedničkim projektima, među kojima je i formiranje agrocentra, koji će koristiti najnovije tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji i satelitskim snimcima. Odatle je put nastavio u Veronu, na međunarodni sajam vina "Vinitalu".

15. 04. 2026. u 14:45

Podaci Agencije za privredne registre: Najviše subvencija poljoprivredi
Podaci Agencije za privredne registre: Najviše subvencija poljoprivredi

AGENCIJA za privredne registre objavila je Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, koja pokazuje da su u 2025. realizovana podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 301,0 milijardi dinara. Od toga bespovratna čine 284,1 milijardi dinara odnosno 94,4 odsto ukupnih podsticaja. Od tog iznosa je za bespovratne subvencije opredeljeno 141,8 milijardi dinara.

15. 04. 2026. u 14:43

