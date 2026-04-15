Novčane kazne za nepoštene prodavce: Odbor za evropske integracije podržao naše predloge zakona u oblasti trgovine
SKUPŠTINSKI Odbor za evropske integracije podržao je na jučerašnjoj sednici predloge tri zakona u oblasti trgovine, kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje sa tekovinama Evropske unije. Reč je o Predlogu zakona o trgovačkim praksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini i Predlogu zakona o zaštiti potrošača.
Obrazlažući Predlog zakona o trgovačkim praksama na određene proizvode, Sandra Dokić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine kazala je da nadležnost nad utvrđivanjem nepoštene trgovačke prakse sprovodi Komisija za zaštitu konkurencije.
Obaveze trgovaca
TRGOVAC je prvi put u obavezi da isporuči ili digitalnu uslugu u skladu sa predviđenim ugovorom i sa onim što potrošač očekuje. Roba mora da odgovara opisu, vrsti, količini i kvalitetu. Osim dosadašnje zabrane prodaje alkoholnih proizvoda maloletnim osobama, dodaje se i zabrana prodaje duvanskih proizvoda i elektronskih cigareta mlađima od 18 godina.
- Postupak je transparentan, a Komisija je dužna da do 1. marta svake godine sačini izveštaj o svim praksama i naznači sve trgovce koji su imali određenu nepoštenu praksu - objasnila je Dokić. - Imamo meru zaštite od nepoštene prakse, to su novčani iznosi, a kazne, u zavisnosti od prometa, mogu da se kreću i do milion i više evra.
Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, uvodi se elektronski registar otkupnih mesta poljoprivrednih proizvoda, sa ciljem da se pojednostave administrativne procedure za trgovce u sektoru poljoprivrede.
- Predviđeno je formiranje jedinstvenog šifrarnika proizvoda. Do sada su trgovci za potpuno isti proizvod imali drugačiji naziv, neku drugu šifru, bar kod ili oznaku. To usporava razmenu podataka i povećava rizik od greške - naveo je predstavnik ministarstva Željko Rakić.
Predlog zakona o zaštiti potrošača predstavlja odgovor na obavezu Srbije da se harmonizuje sa direktivama EU koje su direktno uvezane za prodaju robe, isporuku digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, i potencijalno određivanje prava i obaveza.
Preporučujemo
Veliko upozorenje EU: Moguće nestašice goriva i rast cena
15. 04. 2026. u 16:31
Analiza "Novosti": Sve zamke i izazovi prodaje NIS
15. 04. 2026. u 15:05
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)