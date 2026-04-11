"NAPREDUJU RADOVI NA KOMPLEKSU ŽELEZNIČKE STANICE NOVI BEOGRAD" Sofronijević: Nastavljamo da gradimo Srbiju
MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da radovi na izgradnji kompleksa železničke stanice Novi Beograd sa rekonstrukcijom mostovske konstrukcije, koja će biti završena do kraja ove godine, napreduju i da to predstavlja važan korak ka unapređenju železničke infrastrukture.
Ona je danas nakon obilaska radova rekla da će Stanica Novi Beograd biti jedna od ključnih tačaka za međunarodni transport, kao i važna veza ka Aerodromu "Nikola Tesla", Nacionalnom stadionu i budućem Ekspo kompleksu.
Sofronijević je istakla da se u okviru kompleksa grade glavna stanična zgrada, moderan vestibil, nova nadstrešnica iznad perona, deo buduće tople veze ka autobuskoj stanici, stanični trg, kao i park.
Paralelno sa tim, izvode se i radovi na rekonstrukciji mostovske konstrukcije dugačke 474 metra, što je od izuzetnog značaja za ukupnu funkcionalnost i bezbednost železničkog saobraćaja.
"Radovi se izvode uz sve pribavljene građevinske dozvole i prijave radova, stručni nadzor i predstavnici Ministarstva kao investitora ovog projekta svakodnevno su na licu mesta sa posebnim fokusom na sigurnost i bezbednost, kako tokom izgradnje, tako i u budućem korišćenju ovog kompleksa, kako bismo dobili moderan i funkcionalan železnički kompleks koji će odgovarati potrebama savremenog Beograda", rekla je ministarka Sofronijević.
Sofornijević je dodala da će se nastaviti izgradnja Srbije.
"Nastavljamo da gradimo Srbiju koja je infrastrukturno povezana, jer znamo da upravo ovakvi projekti donose konkretne rezultate i bolji život svim našim građanima, i ovom prilikom, na Veliku subotu, svim građanima koji slave sutrašnji, najveći i najradosniji hrišćanski praznik, Uskrs, čestitam praznik sa željom da ga provedu u miru, radosti i veselju sa svojim porodicama", dodala je ministarka Sofronijević.
(Tanjug)
