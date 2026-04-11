GENERALŠTAB VSU: Rusija napala ukrajinsku vojsku 101 put, 469 kršenja primirja tokom dana
SNAGE Ruske Federacije izvele su 101 napad na položaje ukrajinske vojske i prekršile primirje 469 puta uprkos najavljenom uskršnjem prekidu borbi, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na podatke Generalštaba, zaključno sa 22 časa po lokalnom vremenu, tokom dana zabeleženo je ukupno 101 borbeno dejstvo, dok je nakon 16 časova registrovano 469 kršenja režima prekida vatre.
Prema navodima, među tim incidentima bila su 22 jurišna napada, 153 artiljerijska granatiranja, 19 udara dronovima-kamikazama, kao i 275 napada FPV dronovima.
Ukrajinski Generalštab navodi da je neprijatelj tokom dana izveo 57 vazdušnih udara, bacio 182 vođene avionske bombe, koristio 3.928 dronova-kamikaza i izvršio 2.454 napada na naseljena mesta i položaje ukrajinskih snaga.
Predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio je ranije privremeno primirje povodom Uskrsa, koje traje od 16 časova 11. aprila do kraja 12. aprila.
Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da će se ukrajinska strana pridržavati primirja i reagovati "recipročno".
(Tanjug)
